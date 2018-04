Restkontingente: Letzte Verkaufsphase für WM-Tickets startet

Bundestrainer Jogi Löw steckt in den Vorbereitungen für die WM in Russland.

Gut acht Wochen vor dem Anpfiff der Fußball-WM startet am Mittwoch (11.00 Uhr/MESZ) die letzte Ticket-Verkaufsphase.

Moskau - Über die Homepage des Weltverbandes FIFA (www.fifa.com) können am Mittwoch ab 11 Uhr Restkarten im First-Come-First-Serve-Verfahren bestellt werden. Zudem gibt es eine Plattform auf der bereits georderte Eintrittskarten für die 64 Partien vom 14. Juni bis 15. Juli wieder veräußert werden können. Am Mittwoch öffnen in allen elf russischen Spielorten auch Ticket Center zur Kartenabholung.

In den ersten beiden Verkaufsphasen waren rund 1,7 Millionen Tickets verkauft worden. Eintrittskarten für die Partien der deutschen Auswahl sind bereits nicht mehr verfügbar. Nur für einige wenige Vorrunden-Duelle ohne Favoritenbeteiligung gibt es überhaupt noch Karten. Alle Tickets für die K.o.-Spiele der WM sowie das Finale am 15. Juli im Moskauer Luschnikistadion sind ebenso bereits vergriffen.

dpa