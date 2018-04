Leverkusens Chancen gegen Bayern? Tah überrascht mit Toiletten-Spruch

Jonathan Tah vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen sieht seinen Verein nach den jüngsten Personalentscheidungen für die Zukunft gut aufgestellt.

Leverkusen - "Wir haben das Zeug dazu, in den nächsten Jahren ein Bayern-Verfolger zu sein. Das ist der Anspruch, den ich habe. Ich glaube, dass wir da hinkommen können", sagte der Verteidiger im Interview mit der Süddeutschen Zeitung.

„Dankbar für das Leben, das ich hier habe“

Tah hatte im Februar trotz zahlreicher Angebote aus dem Ausland seinen Vertrag bei den Leverkusenern bis 2023 verlängert. Der 22-Jährige entschied sich nach eigener Aussage gegen das Geld und für die sportliche Perspektive. "Ich bin dankbar für das Leben, das ich hier habe. Es ist jetzt mein drittes Jahr in Leverkusen, hier habe ich mir etwas aufgebaut und erfahre große Wertschätzung vom Verein. Ein Wechsel hätte Ungewissheiten mit sich gebracht, die mich vielleicht in der Entwicklung gestört hätten. Hier sehe ich alle Möglichkeiten, in die Nationalmannschaft zurückzukehren", erklärte er.

Seine eigene Entscheidung sieht Tah dabei als Signal an die anderen Spieler im Kader, langfristig etwas aufzubauen. Anfang April hatte in Julian Brandt ein weiterer Nationalspieler in Leverkusen verlängert, was Tah optimistisch in die Zukunft blicken lässt. "Hier wächst etwas. Hier wird ganz bewusst darauf geachtet, eine junge frische Truppe am Start zu haben, das tut dem Verein sehr gut", sagte Tah.

Vor dem Match gegen Bayern München am Dienstagabend im Halbfinale des DFB-Pokals hat der Verteidiger noch einen rausgehauen. „Die Spieler von Bayern München sind auch nur Menschen, genau wie wir, und genau wie wir müssen auch sie ab und zu auf die Toilette gehen. Die Bayern sind nicht unschlagbar“, so Tah. Heute trifft der Leverkusener auf Hummels und Boateng, die er sich beide als Vorbild nimmt. „Dort will ich hin“, sagt der Defensivmann.

SID

