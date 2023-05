Lewandowski schießt Barcelona zur Meisterschaft: Mitspieler von gegnerischen Fans gejagt

Von: Jannek Ringen

Teilen

Der FC Barcelona hat sich die 27. Meisterschaft in La Liga gesichert. Die Feierlichkeiten wurden allerdings abrubt unterbrochen.

Barcelona – Vier Spieltage vor Abschluss der spanischen Liga hat sich der FC Barcelona die Meisterschaft gesichert. Mit 85 Punkten nach 34 Spieltagen steht die Mannschaft von Trainer Xavi uneinholbar vorne in La Liga. Die jubelnden Spieler mussten jedoch kurz nach Abpfiff in die Kabine flüchten.

Robert Lewandowski Geboren: 21. August 1988 (Alter 34 Jahre), Warschau, Polen Bisherige Vereine: u. a. Lech Posen, Borussia Dortmund, FC Bayern München, FC Barcelona Marktwert: 40 Millionen Euro (transfermarkt.de)

Meisterschaft im Stadtderby

Ausgerechnet im Stadtderby beim Lokalrivalen Espanyol Barcelona konnten die Spieler von Barça die Meisterschaft unter Dach und Fach bringen. Das Auswärtsspiel gewann der Champions-League-Sieger von 2015 mit 4:2 durch unter anderem zwei Treffer von Robert Lewandowski. Damit konnte man sich frühzeitig die Meisterschaft in Spanien sichern.

Nach 53 Minuten lag die Mannschaft um den deutschen Torhüter Marc-André ter Stegen bereits komfortabel mit 4:0 vorne. Neben Lewandowski konnten sich die Verteidiger Balde und Kounde in die Torschützenliste eintragen. Zum Ende der Partie musste ter Stegen noch zwei Gegentore hinnehmen.

Der Jubel von Robert Lewandowski und Co. wird von Ausschreitungen überschattet. © IMAGO / ZUMA Wire; IMAGO / NurPhoto

Lewandowski auf Kurs Torjägerkanone

Mit seinen zwei Treffern ist Robert Lewandowski auf dem besten Wege, sich auch in seinem ersten Jahr in Spanien die Torjägerkanone zu sichern. Mit 21 Toren in 30 Einsätzen steht er vier Treffer vor Weltfußballer Karim Benzema von Real Madrid.

Dass er sich in Barcelona schnell eingelebt hat, bestätigen diese Zahlen. Zum neunten Mal würde der Pole am Ende einer Saison die meisten Tore in einer Liga haben. In der Bundesliga war ihm dieses Kunststück bereits siebenmal gelungen.

Espanyol-Anhänger stören Feierlichkeiten

Die Meisterfeier vom FC Barcelona auf dem Rasen dauerte jedoch kürzer an, als geplant. Als Spieler und Trainerteam zusammen im Mittelkreis den Titelgewinn feiern wollten, stürmten einige Fans von Espanyol das Spielfeld und machten Jagd auf die Spieler. Diese setzten die Feierlichkeiten dann im Kabinentrakt fort.

Der Frust entwickelte sich höchstwahrscheinlich aus Missgunst gegenüber dem Lokalrivalen und Wut über die eigene sportliche Situation. Mit vier Punkten Rückstand auf das rettende Ufer steht Espanyol Barcelona vor einem erneuten Abstieg aus dem spansichen Oberhaus.