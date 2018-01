Halbfinale im Liga-Pokal: Chelsea und Arsenal mit Nullnummer

Es bleibt weiter spannend. Im Halbfinale des englischen Liga-Pokals trennten sich die beiden Londoner Klubs Chelsea und Arsenal mit einer Nullnummer. Jetzt kommt es auf das Rückspiel an.

London - Im Londoner Halbfinal-Duell des englischen Fußball-Ligapokals zwischen Meister FC Chelsea und dem FC Arsenal ist nach dem Hinspiel noch alles offen. An der Stamford Bridge trennten sich die Lokalrivalen torlos remis, das Rückspiel findet am 24. Januar statt. Im ersten Semifinale hatte sich Premier-League-Spitzenreiter Manchester City am vergangenen Dienstag gegen Zweitligist Bristol City nur einen knappen 2:1-Vorsprung für das Rückspiel (234. Januar) erspielt.

In London standen sich von den insgesamt vier deutschen Nationalspielern in beiden Teams nur zwei gegenüber. Antonio Rüdiger gehörte bei den gastgebenden Blues ebenso wie Shkodran Mustafi bei den Gästen zur Anfangsformation.



Dagegen saß bei Arsenal nach dem peinlichen FA-Cup-K.o. am vergangenen Wochenende beim zweitklassigen Ex-Europapokalsieger Nottingham Forest Per Mertesacker nur auf der Bank. Sein Weltmeister-Kollege Mesut Özil gehörte wegen seiner Knieverletzung nicht zum Kader von Gunners-Coach Arsene Wenger.



