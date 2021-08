Messi-Sensation denkbar: Ex-Kollege zeigt Foto - Verrät es den neuen Verein des Superstars?

Abschied vom FC Barcelona

+ © PA Images / Imago In welche Richtung geht es für Lionel Messi? © PA Images / Imago

Lionel Messi verlässt den FC Barcelona. Wie geht es weiter mit dem Weltstar? Ein ehemaliger Kollege versucht es mit allen Tricks.

Barcelona - Es ist ein Erdbeben im europäischen Spitzenfußball! Lionel Messi wird den FC Barcelona* verlassen. Einer der besten Spieler aller Zeiten sagt nach 21 Jahren bei seinem Herzensklub Adios. Die beiden Seiten konnten sich nicht auf einen neuen Vertrag einigen, obwohl zuletzt alles auf eine Verlängerung des argentinischen Superstars hingedeutet hatte.

Was jetzt kommt, ist klar: Eine brodelnde Gerüchteküche*. Messi bieten sich ungefähr so viele Optionen, wie es Fußballvereine auf diesem Planeten gibt: Jeder will ihn haben! Doch es gibt nur wenige, die ihn sich leisten können. Einer dieser Vereine ist Paris Saint-Germain.

Lionel Messi verlässt den FC Barcelona: Wohin wechselt der Superstar?

Dort spielt auch ein guter Kumpel von Messi: Neymar da Silva Santos Júnior*. Einst bildeten die beiden zusammen mit Luis Suarez ein Traumtrio in Barcelona. Nach Neymars Abschied hatte Messi immer wieder versucht, den Brasilianer zurück nach Katalonien zu locken. Ohne Erfolg.

Läuft es jetzt genau andersherum? Ein Foto, das Neymar exakt einen Tag vor der Barca-Bombe postete, schlägt extrem hohe Wellen. Der Offensivmann teilte am Mittwoch ein Bild auf Instagram. Darauf zu sehen: Er selbst, umringt von seinen „Amigos“, wie er schreibt. Diese Freunde heißen: Marco Verratti, Angel Di Maria und Leandro Paredes - wie Neymar allesamt Stars bei PSG*. Doch es ist noch jemand auf dem Bild zu sehen, der nicht in Paris spielt.

Messi*! Er steht neben Neymar, der Brasilianer legt seinen rechten Arm um ihn. Sieht man die beiden so bald auch wieder auf dem Spielfeld? Das Bild wurde bis Freitagmorgen unfassbare sechs Millionen Mal geliket. Auch Englands Fußball-Legende Gary Lineker hat es gesehen - und auf Twitter direkt mit einem „Hmmmmm“ und einem Augen-Emoji betitelt.

Lionel Messi und Neymar bald bei Paris Saint-Germain vereint?

Was ist da im Busch? Tatsächlich wäre Paris neben Manchester City wohl die einzige Option in Europa, die Messis fürstliche Gehaltswünsche erfüllen könnte. Neben England und Frankreich sind die USA und die argentinische Heimat realistische Alternativen für die Messi-Zukunft. (akl) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA