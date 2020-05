2. Bundesliga jetzt im Live-Ticker: Spitzenreiter legt im Fernduell vor - Pohjanpalo bringt HSV wieder auf Kurs 

Der HSV ist in Fürth gefordert - die 2. Liga im Live-Ticker.

Nach der Corona-Zwangspause wurde auch die 2. Bundesliga wieder fortgesetzt. Die Top-Drei der Tabelle tritt heute zeitgleich an. Alle Infos jetzt im Live-Ticker.

Die zweite Liga beendet ihre zweimonatige Unterbrechung ebenfalls.

Am heutigen Sonntag, dem 17. Mai, finden gleich vier Spiele der 2. Bundesliga um 13:30 Uhr statt.

Die Aufstiegskandidaten aus Stuttgart und Hamburg spielen zur gleichen Zeit auswärts. Nur Spitzenreiter Bielefeld spielt zu Hause.

(Anpfiff 13.30 Uhr) Begegnung Ergebnis Letzter Torschütze Arminia Bielefeld - VfL Osnabrück 1:0 (-:-) Klos (17.) FC St. Pauli - 1. FC Nürnberg 0:0 (-:-) SpVgg Greuther Fürth - Hamburger SV 1:1 (-:-) Pohjanpalo (41.) SV Wehen Wiesbaden - VfB Stuttgart 0:0 (-:-) Hannover 96 - Dynamo Dresden ABGESAGT

Halbzeit: Pause in allen Stadien! Nur drei Treffer in der ersten Halbzeit, davon zwei im Duell zwischen Fürth und dem HSV. Nach starkem Start verlor Stuttgart gegen den Vorletzten Wiesbaden ein wenig den Zug zum Tor.

Bielefeld konnte die ersten 45 Minuten nicht glänzen, führt aber dennoch gegen Osnabrück durch einen Elfer-Treffer von Klos. St. Pauli und Nürnberg sind die lange Pause noch deutlich anzumerken - wenig Tempo, kaum Tor-Chancen und viele Ungenauigkeiten.

41. Minute: Tooooor in Fürth! Der HSV kann ausgleichen! 1:1! Auch der HSV kann Kopfballtore! Nach flinker Vorarbeit von Jatta gewinnt Pohjanpalo den Luftkampf gegen Wittek und erzielt den Ausgleich nur sechs Minuten nach dem Rückstand.

35. Minute: Toooooooor in Fürth! 1:0 für die Heimmannschaft! Guter Angriff von Fürth - Wittek hat auf der linken Seite viel Platz und schickt eine präzise Flanke in die Mitte. Dort wartet Nielsen und setzt einen starken Kopfball in die Maschen. Fernandes ist noch dran, aber kann das Gegentor nicht mehr verhindern.

28. Minute: Einzig in Bielefeld durfte die Bank bisher zum Jubeln aufspringen - in den anderen Stadien steht es weiterhin 0:0. Allerdings macht der VfB gegen Wehen weiter Druck, der HSV tut sich noch schwer und hat vor allem im Aufbauspiel noch arge Probleme. St. Pauli und Nürnberg begegnen sich bisher auf Augenhöhe, hier ist die Qualität des Spiels allerdings auch eher überschaubar.

20. Minute: Weiter mit dem HSV, der in Person von Samperio die Riesenchance zur Führung vergibt. Die Fürther Abwehr mit Abstimmungsproblemen, Samperio stiehlt sich die Kugel, umkurvt Keeper Buchert, trifft dann aber aus spitzem Winkel nur das Außennetz. Weiter 0:0 in Fürth.

17. Minute: Toooor in Bielefeld! Mit dem ersten Torschuss im Spiel verwandelt Klos für die Arminia zum 1:0 vom Punkt aus. Bielefeld legt vor im Fernduell gegen Stuttgart und dem HSV.

Unser Kapitän bleibt - wie immer - eiskalt vom Punkt, verlädt Kühn und trifft zum 1:0, klasse! #DSCOSN #immerdabei #fussballvereint pic.twitter.com/GY2zC6YHHQ — DSC ArminiaBielefeld (@arminia) May 17, 2020

16. Minute: Elfmeter in Bielefeld!

15. Minute: Bisher sind noch keine Tore gefallen in dieser Konferenz. Die größte Chance hatte Stuttgarts Gomez in der 4. Spielminute.

5. Minute: Bielefeld übernimmt zu Hause gegen Osnabrück gleich das Zepter und bestimmt das Spielgeschehen. Und auch in Stuttgart geht es bereits in den Anfangsminuten gleich heiß her. Gomez vergibt nach glänzender Vorarbeit von Gonzalez im Strafraum die erste große Chance!

1. Minute: Los geht‘s in der 2. Liga!

Update, 13.25 Uhr: In wenigen Minuten ist Anpfiff in der 2. Liga!

2. Liga im Live-Ticker: Stolpert der VfB in Wiesbaden?

Update, 13.11 Uhr: Der VfB Stuttgart hat heute gegen Wehen Wiesbaden das vermeintlich leichteste Spiel, immerhin trifft hier der Tabellenzweite gegen den Vorletzten. Doch von der Situation im Tableau sollte man sich nicht täuschen lassen. Denn im Hinspiel konnte Wehen mit einem 2:1-Sieg den den Favoriten aus Stuttgart überraschen und das auswärts! Außerdem holte der Aufsteiger vor der Corona-Pause einen deutlichen 6:2-Sieg beim VfL Osnabrück.

2. Bundesliga live: Kann der HSV auswärts in Fürth punkten?

Update, 13 Uhr: Der HSV hat mit der Partie bei Greuther Fürth einen echten Brocken vor der Brust. Hamburg will mit dem Sieg den VfB in der Tabelle überholen, doch gerade auswärts tut sich der HSV enorm schwer und konnte nur einen Sieg aus den letzten fünf Auswärtsspielen holen. Für die Fürther geht es um nichts Geringeres als den Anschluss an die Spitzengruppe zu halten.

2. Liga im Live-Ticker: Schicksalsspiel für St. Pauli und Nürnberg?

Update, 12.45 Uhr: Weniger klar ist der Favoritenstatus im Duell zwischen St. Pauli und dem Club aus Nürnberg. Die beiden Vereine trennen tabellarisch lediglich ein Punkt (29 und 30 Punkte). Für die Hamburger und Franken ist die Begegnung ein absolutes Big-Point-Spiel, da man sich mit drei Punkten wenigstens ein bisschen absetzen könnte.

Diese Aufstellung schickt unser Cheftrainer Jos #Luhukay heute gegen den @1_fc_nuernberg auf den Rasen.



Himmelmann

Østigård

Knoll

Miyaichi

Buballa

Penney

Diamantakos

Veerman

Benatelli

Sobota

Ohlsson#fcsp | #fcspfcn pic.twitter.com/a71zrqayPu — FC St. Pauli (@fcstpauli) May 17, 2020

⚠ Die Aufstellung ⚠



In rund einer Stunde geht's los und diese Jungs schickt Jens #Keller am Millerntor ins Rennen! #fcn #fcspfcn pic.twitter.com/ztPGFiBeUv — 1. FC Nürnberg (@1_fc_nuernberg) May 17, 2020

Live-Ticker: Kann sich die Arminia gegen Osnabrück weiter absetzen?

Update, 12.30 Uhr: In einer Stunde ist Anpfiff in der Sonntags-Konferenz der 2. Liga! Spitzenreiter Arminia ist gegen Osnabrück gefordert. Die Favoritenrolle liegt dabei klar bei den Bielefeldern. Osnabrück sollte jedoch nicht auf die leichte Schulter genommen werden - der 13. der Tabelle braucht jeden Punkt, um nicht vollends in den eng umkämpften Abstiegskampf gezogen zu werden.

Mit 29 Punkten hat der VfL gerade einmal zwei Punkte Vorsprung vor dem Relegationsplatz.

Das ist unsere Aufstellung für das Heimspiel gegen den @VfL_1899! Andreas Voglsammer steht nach langer Zeit wieder im Kader, sehr schön! #immerdabei #fussballvereint #DSCOSN pic.twitter.com/x8SBV41xy0 — DSC ArminiaBielefeld (@arminia) May 17, 2020

+++ Herzlich willkommen zu unserem heutigen Konferenz-Ticker für die 2. Bundesliga! Mit Bielefeld, Hamburg und Stuttgart sind heute ab 13.30 Uhr gleich drei Aufstiegsaspiranten im Einsatz. Mehr Aufstiegskampf geht nicht!

2. Bundesliga heute im Live-Ticker: Bielefeld ist dem Aufstieg ganz nah

Bielefeld - Bei den vielen Fragen um die Fortsetzung der Saison* in den oberen beiden deutschen Fußballligen war Tabellenführer Arminia Bielefeld oft Teil der Diskussion. Bei den besprochenen Szenarien, wie der Aufstockung der Bundesliga* oder der Wertung der aktuellen Tabelle wäre die Fahrstuhl-Arminia in jedem Fall eine Ligen-Etage höher gefahren.

2. Liga live: Machen Bielefelds Verfolger den Aufstieg noch einmal spannend?

Doch nun wird die zweite Bundesliga*in Form von Geisterspielen* aller Voraussicht nach ausgespielt. Das Team von Uwe Neuhaus muss die Konkurrenz mit seinem Sechs-Punkte-Vorsprung möglichst fern von der Tabellenspitze halten. Die Mission der Arminia beginnt beim Heimspiel gegen Aufsteiger Osnabrück. Für die Verfolger der Arminia - den VfB Stuttgart, den HSV sowie den 1. FC Heidenheim - wird es wohl nur einen direkten Aufstiegsplatz geben. Stuttgart spielt beim Abstiegskandidaten Wehen-Wiesbaden, während der HSV beim Tabellenfünften in Fürth einen schweren Gegner vor der Brust hat.

2. Liga: Nürnberg vor Desaster - Dynamo in Corona-Quarantäne

Das Duell zwischen St. Pauli und dem 1. FC Nürnberg ist vor allem für den Traditionsclub* Franken wegweisend, da man derzeit als Absteiger nur vier Punkte vom unteren Relegationsplatz entfernt ist. Fraglich bleibt, wie es bei Dynamo Dresden weitergeht. Der Tabellenletzte befindet sich aktuell in einer Quarantäne, da einzelne Spieler der Mannschaft positiv auf das Coronavirus* getestet wurden. Das angesetzte Auswärtsspiel bei Hannover 96 wurde bereits abgesagt.

