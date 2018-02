Live-Ticker: BVB-Batshuayi antwortet auf Kölner Abstaubertor

Freitagsspiel des 21. Spieltags

+ © dpa Peter Stöger kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück. © dpa

Was für verrückte Tage waren das zuletzt bei Borussia Dortmund! Aber jetzt steht wieder der Alltag in der Bundesliga an. Hier können Sie das Freitagabendspiel des BVB beim 1. FC Köln im Live-Ticker verfolgen.