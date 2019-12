Live-Ticker: Aufstellung des BVB ist da - Trainer Lucien Favre überrascht mit einer Personalie

Borussia Dortmund gegen Slavia Prag: Es ist die letzte Chance des BVB auf das Achtelfinale in der Champions League. Verfolgen Sie das Spiel hier im Live-Ticker.

Am Dienstag, 10. Dezember 2019, empfängt der BVB in der Champions League Slavia Prag .

in der . Borussia Dortmund liegt am letzten Spieltag punktgleich mit Inter Mailand in Gruppe F.

liegt am letzten Spieltag punktgleich mit in Gruppe F. Verpasst der Bundesliga-Vizemeister das CL-Achtelfinale?

Borussia Dortmund: Bürki - Akanji, Hummels, Zagadou - Hakimi, Weigl, Guerreiro, Brandt, T. Hazard, Sancho - Reus Bank: Hitz (Tor) - Dahoud, Alcácer, Götze, Schulz, Balerdi, Piszczek Slavia Prag: Kolar - Coufal, Kudela, Takacs, Boril - Soucek, Sevcik, Masopust, Stanciu, Olayinka - Skoda Bank: Kovar (Tor) - Frydrych, Husbauer, Provod, Traoré, van Buren, Yusuf Schiedsrichter: Sergei Karasev (Russland) Tore: -

20.25 Uhr: Die Winterpause ist nicht weit, und damit natürlich auch die zweite Transfer-Phase dieser Saison. Vor dem Spiel gegen Slavia Prag hat BVB-Abwehrchef Mats Hummels für Verpflichtungen im Winter plädiert.

Bei der jüngsten Jahreshauptversammlung hatte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke Fehler in der Einkaufspolitik eingestanden, konkret, dass der BVB neben dem Spanier Paco Alcácer keinen zweiten Stoßstürmer hat. Heute Abend gilt der Fokus aber erstmal der Champions League.

Ex-BVB-Coach Jürgen Klopp ist in der Champions League auf Achtelfinal-Kurs

20.15 Uhr: Jürgen Klopp kann aufatmen, der FC Liverpool ist mittlerweile durch einen Doppelschlag von Keita (57. Minute) und Salah (58.) in Führung gegangen.

Das dürfte das Achtelfinale für den früheren Dortmunder sein, der bei einem Weiterkommen der Borussia damit auf den einstigen Arbeitgeber treffen könnte. Wenn, ja wenn auch der BVB die Qualifikation für das Achtelfinale noch schafft...

BVB gegen Slavia Prag: Lucien Favre überrascht in der Abwehr

20 Uhr: Ex-BVB-Coach Jürgen Klopp taumelt derweil gewaltig mit dem FC Liverpool in Salzburg. Sturm-Juwel Erling Haaland vergab für die Österreicher die Riesen-Chance.

Das wäre die Führung gewesen. Nochmal: Da der SSC Neapel parallel gegen KRC Genk um den deutschen Trainer Hannes Wolf 3:0 führt, wäre Titelverteidiger Liverpool bei einer Niederlage raus.

19.50 Uhr: Die Aufstellung des BVB ist da: Und Coach Lucien Favre überrascht in der Abwehr mit einer Personalie. So beginnt Youngster Dan-Axel Zagadou in der Abwehr, der 20-Jährige hat unter Favre nachweislich keinen leichten Stand.

Marco Reus dürfte heute die Sturmspitze sein, hinter ihm Jadon Sancho und Thorgan Hazard ihre Wege ziehen.

BVB gegen Slavia Prag: Dortmund braucht Schützenhilfe von Barcelona

19.30 Uhr: Nochmal zur Konstellation in der Champions-League-Gruppe F: Der FC Barcelona ist als Gruppensieger (11 Punkte) bereits durch, Inter Mailand (2., 7 Punkte) und der BVB (3., 7 Punkte) wetteifern um den zweiten Platz fürs Achtelfinale.

Slavia Prag (4., 2 Punkte) liegt abgeschlagen zurück. Was passiert heute Abend? Kommt Borussia Dortmund in der Königsklasse doch noch weiter?

Borussia Dortmund - Slavia Prag (21 Uhr)

Inter Mailand - FC Barcelona (21 Uhr)

Da „Internazionale“ das direkte Duell mit den Westfalen (2:0, 2:3) für sich entschieden hat, muss der Bundesliga-Vize auf Schützenhilfe der Katalanen in der Lombardei hoffen.

19.10 Uhr: Während in Westfalen im Signal Iduna Park die Spannung weiter steigt, muss in Salzburg ein ehemals prominenter Angestellter richtig bangen: Jürgen Klopp.

Im Spiel zwischen Red Bull Salzburg und dem FC Liverpool steht es nach einer Viertelstunde zwar noch 0:0 - doch LFC-Kapitän Jordan Henderson spielte den Ball im eigenen Sechzehner klar mit der Hand.

Es hätte folglich Elfmeter für die Österreicher geben müssen - gab es aber nicht. Eine Fehlentscheidung!

18.15 Uhr: Das erste Duell hat Borussia Dortmund gegen Slavia Prag schon mal gewonnen.

In der Youth League, der Champions League für die Nachwuchsteams, setzte sich die U19 des BVB gegen die Youngster des tschechischen Meisters 5:1 durch.

BVB gegen Slavia Prag: Das erste Duell geht an Borussia Dortmund

Supertalent Youssouf Moukoko traf dreifach. Dem 15-Jährigen wird eine große Zukunft vorausgesagt. Die beiden weiteren Tore erzielte der 17-jährige US-Amerikaner Giovanni Reyna, Sohn von Ex-Bundesliga-Profi Claudio Reyna.

Die Dortmunder Junioren zogen als Zweiter ins Achtelfinale ein, hinter Inter Mailand. Die Italiener besiegten den FC Barcelona 1:0.

18 Uhr: Es ist ein ohnehin spannender Spieltag für alle deutschen Teams in der Königsklasse. Parallel zum BVB spielt bereits fürs Achtelfinale qualifizierte RB Leipzig bei Olympique Lyon um den Gruppensieg in der starken Gruppe G.

Bayer Leverkusen will weiterkommen, RB Leipzig den Gruppensieg

Am Mittwoch kämpft Bayer Leverkusen gegen Juventus Turin und Cristiano Ronaldo (21 Uhr) um die letzte Chance auf die K.o.-Phase, und der FC Bayern will gegen Tottenham Hotspur (21 Uhr, hier im Live-Ticker) nach zuvor zwei Niederlagen in der Bundesliga einen positiven Trend einleiten.

Zuallererst lautet aber die Frage: Was macht der BVB heute Abend gegen Slavia Prag?

17.50 Uhr: Während die Spannung beim BVB steigt, steht der ehemalige Dortmunder Trainer Jürgen Klopp im Fokus. Auf der PK zum Spiel des FC Liverpool bei Red Bull Salzburg platzte dem deutschen Teammanager von LFC der Kragen - er teilte gegen den Dolmetscher aus.

Verliert der 52-Jährige heute Abend (ab 18.55 Uhr) im Salzkammergut und gewinnt parallel der SSC Neapel gegen KRC Genk, wäre der Titelverteidiger bereits nach der Vorrunde ausgeschieden. Es wäre freilich der Supergau für Klopp und seine „Reds“.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur CL-Partie des BVB gegen Slavia Prag. Anpfiff ist um 21 Uhr. Bei uns verpassen Sie garantiert nichts!

Borussia Dortmund gegen Slavia Prag: Champions League im Live-Ticker

Dortmund - Seit der Saison 2011/2012 hat der BVB nur ein Mal das Achtelfinale der Champions League verpasst: in der Spielzeit 2017/18.

Diesmal könnte es wieder so weit sein: Am Dienstagabend (21 Uhr) spielt Borussia Dortmund (7 Punkte) gegen den tschechischen Meister Slavia Prag (2 Punkte), während parallel Inter Mailand (7 Punkte) den FC Barcelona (11 Punkte) empfängt.

BVB gegen Slavia Prag im Live-Ticker: Sebastian Kehl hofft auf den FC Barcelona

Es entscheidet sich also zwischen der Borussia und „Internazionale“ aus der Lombardei, wer als Zweiter der Vorrundengruppe F weiterkommt. Dortmunds Lizenzspielerchef Sebastian Kehl setzt auf Schützenhilfe aus Katalonien: „Wir hoffen, dass Barça das Spiel ähnlich ernst nimmt wie wir.“

Verzichten muss der Dritte der Bundesliga auf BVB-Mittelfeldstratege Axel Witsel, der sich bei einem häuslichen Unfall eine Gesichtsverletzung zugezogen hat und operiert werden musste.

BVB gegen Slavia Prag im Live-Ticker: Lucien Favre hadert wegen Axel Witsel

„Wir können das nicht mehr ändern. Es ist schade für ihn und schade für uns. Er ist einer der wichtigsten Spieler“, erklärte Coach Lucien Favre vor dem Heimspiel gegen Prag mit besorgtem Gesichtsausdruck und meinte über den Gegner: „Niemand spricht von Slavia, aber das ist eine sehr, sehr gute Mannschaft. Sie laufen unglaublich viel. 132 Kilometer pro Spiel - das ist fast Weltrekord.“

5:0 gewannen die Westfalen zuletzt gegen Fortuna Düsseldorf, ein Spiel, an dessen Rande es beim BVB Fan-Ärger wegen der limitierten schwarzen Trikots gab.

Warum es fußballerisch wieder läuft? Torwart Roman Bürki verwies auf diverse Krisengespräche nach dem peinlichen 3:3 gegen Aufsteiger SC Paderborn (22. November): „Wir haben uns alle die Meinung gesagt, ohne dass das jemand persönlich genommen hätte. So sind wir danach auch aufgetreten. Spieler, die vorher Probleme hatten, ihre Leistung zu bringen, sind zurückgekommen.“

BVB gegen Slavia Prag im Live-Ticker: Kommt Borussia Dortmund weiter?

Reicht es für das Weiterkommen in der Champions League? Das wird auch davon abhängen, wie sich der FC Barcelona parallel in Italien schlägt. Und davon, ob die Dortmunder zuerst ihre Hausaufgaben gegen Slavia Prag erledigen.

