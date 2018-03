Live-Ticker: Captain Boateng führt Weltmeister Deutschland gegen Brasilien aufs Feld

Der amtierende und viermalige Weltmeister Deutschland empfängt Rekordchampion Brasilien - mehr geht nicht im Weltfußball. Wir berichten im Live-Ticker vom Testspiel.

Deutschland - Brasilien 0:0

Deutschland: Trapp - Kimmich, Rüdiger, Boateng, Plattenhardt - Goretzka, Kroos, Gündogan - Sane, Gomez, Draxler Brasilien: Alisson - Dani Alves, Thiago Silva, Miranda, Marcelo - Casemiro - Willian, Paulinho, Fernandinho, Coutinho - Gabriel Jesus Tore: ---

+++AKTUALISIEREN+++

9. Minute: Freistoß aus dem rechten Halbfeld. Kroos bringt sie gefährlich rein, Boateng verlängert und Gomez scheitert an Alisson. Doch Abseits. Kein Grund zur Aufregung.

7. Minute: Gute Konterchance für Deutschland, weil Gündogan aufgepasst hat. Sane hat viel Platz auf links, verliert aber den Ball am zurückgeeilten Wilian.

5. Minute: Viel Platz auf links für Plattenhardt. Der Berliner schlägt die Flanken aus dem Halbfeld, weil in der Mitte Gomez lauert - aber Alisson ist da und fängt sie ab.

3. Minute: Anders die deutsche Mannschaft. Sie geht früh ins Gegenpressing und attackiert die Selecao im 4-2-3-1 sehr früh.

2. Minute: Ruhiger Auftakt. Das DFB-Team lässt zu Beginn des Spiels den Ball laufen und Brasilien lässt den Weltmeister in Ruhe aufbauen. Nicht so wie die Spanier, die am Freitag sehr früh pressten.

1. Minute: Anpfiff! Der Schwede Jonas Eriksson pfeift die Partie im Berliner Olympiastadion an.

Deutschland - Brasilien: Vorbeicht

1358 Tage nach dem legendären WM-Halbfinale 2014 stehen sich Deutschland und Brasilien erstmals wieder auf dem Rasen gegenüber - wenn auch nur für ein Testspiel. Damals, am 8. Juli 2014 demütigte die DFB-Elf den Rekordweltmeister im eigenen Land, schoss ihn mit 7:1 (5:0) aus dem Estádio Governador Magalhães Pinto in Belo Horizonte (hier können Sie den Spielverlauf im Live-Ticker von damals noch einmal genießen) und legte damit den Grundstein für den WM-Titel.

Für Brasiliens Auswahltrainer Tite ist das Testspiel gegen Fußball-Weltmeister Deutschland sportlich und emotional sehr wichtig. „Das hat psychologisch eine sehr große Bedeutung, da muss man sich gar nichts vormachen. Das 7:1 von der WM ist ein Gespenst“, sagte der 56-Jährige dem Fachmagazin Kicker. „Wer sich eine Abfuhr einfängt, vergisst diese nicht. Das ist lehrreich“, meinte Tite im Rückblick auf die Niederlage. Die „Wunde ist noch immer offen. Dieses Länderspiel in Berlin ist auch Teil des Prozesses der Vernarbung.“

+ Szene aus dem WM-Halbfinale 2014: Brasiliens Kapitän David Luiz ist geschockt, hinten jubelt das deutsche Team. © dpa / Fernando Bizerra Jr. Deutschland gegen Brasilien, der amtierende und viermalige Champion gegen den Rekordsieger mit fünf Titeln - es ist das Duell der beiden erfolgreichsten Fußball-Nationalmannschaften den Welt. Bisher trafen die A-Nationalmannschaften beider Nationen in 22 Duellen aufeinander, davon konnte das DFB-Team lediglich deren fünf gewinnen, zwölfmal ging Brasilien als Sieger vom Platz (31:40 Tore aus deutscher Sicht).

Wie läuft das Duell der Fußball-Giganten im Olympiastadion von Berlin? Das erfahren Sie hier im Live-Ticker!

fw mit dpa