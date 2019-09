Live-Ticker: Deutschland trifft im Prestigeduell auf die Niederlande

Am Donnerstag triff Deutschland bei der EM-Qualifikation in Hamburg auf die Niederlande.

EM-Qualifikation im Live-Ticker: Deutschland empfängt die Niederlande. Kann die DFB-Elf mit einem Sieg einen wichtigen Schritt in Richtung EURO 2020 gehen?

Deutschland - Niederlande -:- (-:-), Anpfiff: Donnerstag, 20.45 Uhr

Deutschland: - Niederlande: - Tore: - Schiedsrichter: Artur Soares Dias (Portugal)

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum EM-Qualifikation-Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Niederlande. Anpfiff der Partie ist am Freitag, den 6. September um 20.45 Uhr im Volksparkstadion in Hamburg. +++

Deutschland - Niederlande: EM-Qualifikation im Live-Ticker

München/Hamburg - Was einige Bundesliga-Fans verstimmen wird, erfreut jeden, der die Nationalmannschaft wieder sehen will. Denn am Freitagabend ist es wieder soweit und die DFB-Elf trifft im Traditionsduell auf die Auswahl der Niederlande. Für Bundestrainer Joachim Löw und seine auserkorenen Spieler geht es um die Qualifikation für die Europameisterschaft, die 2020 auf Europa verteilt ausgetragen wird.

In der Gruppe C steht Deutschland aktuell hinter Nordirland auf dem zweiten Platz. Das liegt jedoch daran, dass die Nordiren bereits ein Spiel mehr auf dem Konto haben als die DFB-Auswahl. Im Duell gegen die Niederlande geht es darum, mit einem Sieg einen wichtigen Schritt in Richtung Qualifikation zur EM 2020 zu machen. Gewinnt die Mannschaft vom Trainer Löw das Spiel gegen die Oranje, stehen nach vier Spieltagen bereits neun Punkte zwischen dem deutschen Nationalteam und der niederländischen Auswahl.

Deutschland gegen die Niederlande: So ist die Ausgangssituation des DFB-Nationalteams

Mit einem Sieg wären die Deutschen Tabellenführer der Gruppe C, denn das Torverhältnis des DFB-Teams ist bereits jetzt besser als das der Nordiren. Wenn die deutsche Nationalmannschaft zum Torerfolg kommen sollte, wird erstmals die neue Tormusik zum Einsatz kommen. Doch ein Torerfolg wird für den Sturm um Leipzig-Star Timo Werner sicherlich nicht einfach, denn auf der anderen Seite steht unter anderem Virgil van Dijk, der während der Champions-League-Auslosung zum UEFA Player of the Year gewählt wurde. In der Pressekonferenz vor dem Länderspiel verriet Bundestrainer Löw bereits einige Details über die Aufstellung, die er gegen die Niederlande auf den Platz bringen will.

Deutsche Nationalteams international im Einsatz - Fußballer bei EM-Quali, Basketballer bei WM

