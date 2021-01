Live-Ticker: Eintracht Frankfurt will Serie in Bielefeld ausbauen

Eintracht Frankfurt trifft am 18. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga auf den Aufsteiger Arminia Bielefeld. SGE-Trainer Adi Hütter zeigt sich gewarnt vor dem Gegner.

Arminia Bielefeld - Eintracht Frankfurt, Samstag, 23.01.2021, 15:30 Uhr -:- (-:-)

Vor. Aufstellung Arminia Bielefeld Ortega - Brunner, Pieper, Nilsson, Laursen - F. Kunze - Hartel - Doan, Yabo - Klos, Cordova Vor. Aufstellung Eintracht Frankfurt Trapp - Tuta, Hinteregger, Ndicka - Durm, Hasebe, Sow, Kostic - Kamada, Younes - Jovic Tore - Schiedsrichter Robert Schröder

+++ Samstag, 23.01.2021, 11.00 Uhr: Eintracht Frankfurt hofft, dass sich die Rückholaktion von Luka Jovic am Ende der Saison mit dem Europacup-Einzug auszahlen wird. Zum Einstand am Main hatte der von Real Madrid bis zum Saisonende ausgeliehene Stürmer mit einem Doppelpack für den Sieg gegen den FC Schalke 04 gesorgt, blieb aber beim SC Freiburg (2:2) ohne Torerfolg. Man müsse „die Kirche im Dorf“ lassen, sagte Eintracht-Coach Adi Hütter, für den die Klasse des 23-jährigen Serben außer Frage steht.

Gegen Schalke habe er ja schon gezeigt, „was er drauf hat“. Offen ließ Hütter dennoch, ob Jovic am heutigen Samstag bei Arminia Bielefeld seinen ersten Startelfeinsatz an der Seite von André Silva bekommen wird. Kein Zweifel hat Hütter, dass Silva und Jovic „ein absolutes Stürmer-Topduo in der Bundesliga“ sein werden.

Live: Arminia Bielefeld gegen Eintracht Frankfurt

Erstmeldung: Frankfurt - Zwar ist die Serie aus vier Siegen in Folge gerissen, mit dem Remis zum Abschluss der Hinrunde der 1. Fußball-Bundesliga gegen SC Freiburg konnte man bei Eintracht Frankfurt aber dennoch leben. Und sechs mal hintereinander ungeschlagen zu sein, kann sich ja auch sehen lassen. Zum Rückrundenstart reist die SGE am Samstag (15.30 Uhr) zum Aufsteiger Arminia Bielefeld.

Das Hinspiel sollte dabei Warnung genug sein. Im September kam Eintracht Frankfurt eben nicht über ein umkämpftes 1:1 hinaus. Das Tor für die SGE erzielte der portugiesische Top-Torjäger der Eintracht, Andre Silva. Und auch seitdem zeigt sich der Aufsteiger absolut ligatauglich. Eintracht-Trainer Adi Hütter zollt dem kommenden Gegner Respekt: „Die Arminia macht es richtig gut, schießt zwar nicht allzu viele Tore, geht aber dennoch selten als Verlierer vom Platz“, sagt er vor der Partie am Samstag.

Eintracht vor Bielefelder Konterfußball gewarnt: Bringt Hütter Luka Jovic von Beginn an?

Das belegen auch die blanken Zahlen: Arminia Bielefeld stellt mit nur 13 erzielten Toren den schwächsten Angriff der Bundesliga. Dennoch haben die Ostwestfalen bereits 17 Zähler auf dem Konto und damit zehn Punkte Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz. Und dass die Arminia durchaus über Konterqualitäten verfügt, hat sie zuletzt beim 3:0-Erfolg über den Mitaufsteiger VfB Stuttgart unter Beweis gestellt.

Auf dieses Mittel wird das Team von Trainer Uwe Neuhaus auch gegen Eintracht Frankfurt setzen. Der Respekt vor der Eintracht ist bei Neuhaus aber groß: „Frankfurt ist noch einen Tick stärker als der VfB und hat mit Jovic und Younes zwei absolute Topspieler.“ Ob Luka Jovic, der Neuzugang von Real Madrid bei seinem dritten Spiel nach seiner Rückkehr nach Frankfurt in der Startelf steht, ist noch unklar.

Das Personal bei Eintracht Frankfurt: Aymen Barkok gesperrt, Sebastian Rode weiter fraglich

Klar ist jedoch, dass Adi Hütter für das Spiel gegen Arminia Bielefeld auf den gesperrten Aymen Barkok verzichten muss. Barkok handelte sich unter der Woche gegen den SC Freiburg seine fünfte gelbe Karte der laufenden Spielzeit ein. Ebenfalls nicht zur Verfügung stehen wird Ragnar Ache, der sich im Aufbautraining befindet. Fraglich ist weiter der Einsatz von Mittelfeldmotor Sebastian Rode. Der 30-Jährige fiel zuletzt mit Kniebeschwerden aus.

Die Eintracht, die seit sechs Partien ungeschlagen sind, wollen diese Serie gerade gegen Arminia Bielefeld ausbauen. Mit einem Sieg würde Eintracht Frankfurt weiter auf Tuchfühlung zu den internationalen Plätzen in der Bundesliga bleiben und sich im oberen Tabellendrittel festsetzen.

In Bielefeld wartet Eintracht Frankfurt sein fast 14 Jahren auf einen Sieg in der Bundesliga

Vor allem in Bielefeld lief es für Eintracht Frankfurt bei den letzten Aufeinandertreffen aber alles andere als gut. In den letzten zwölf Bundesliga-Partien in Bielefeld fuhr die SGE nur einmal die volle Punkteausbeute ein. Der letzte Bundesliga-Erfolg der Hessen in der Schüco-Arena liegt bereits fast 14 Jahre zurück. Im April 2007 gewann die Eintracht mit 4:2. Doppeltorschütze damals: Der Grieche Ioannis Amanatidis.