Live-Ticker: Eintracht Frankfurt empfängt morgen Schalke 04

Es ist der Abschied vom langjährigen Eintracht-Kapitän David Abraham. Gibt es für die Eintracht einen Sieg gegen Schalke?

Eintracht Frankfurt trifft auf Schalke 04.

trifft auf Zum letzten Mal im Eintracht-Kader: Kapitän David Abraham.

Mit einem Sieg bliebe Eintracht Frankfurt* in Reichweite der europäischen Ränge.

Eintracht Frankfurt - FC Schalke 04 -:- (-:-)

Voraussichtliche Aufstellung Eintracht Frankfurt Trapp - Abraham, Hinteregger, Ndicka - Durm, Kostic - Sow, Hasebe, Kamada, Younes - Silva Voraussichtliche Aufstellung Schalke 04 Fährmann - Becker, Kabak, Nastasic, Kolasinac - Stambouli, Serdar - Raman, Uth, Harit - Hoppe Tore - Schiedsrichter -

Update vom Samstag, 16.01.2020: Luka Jovic ist also wieder da. Und hat auch schon sein erstes Tor im Training erzielt. Wird er auch morgen schon wieder auf dem Rasen stehen? Wohl nicht von Beginn an, dazu fehlt die Spielpraxis. Doch Trainer Hütter hofft, dass Jovic „in kürzester Zeit wieder zu alter Form findet“. Mit ihm sei die SGE jedenfalls deutlich variabler geworden, auch eine Doppelspitze mit Platzhirsch André Silva und Jovic könnte sich Hütter sehr gut vorstellen.

Vorbericht Eintracht Frankfurt gegen Schalke 04

Frankfurt - Die Woche bei Eintracht Frankfurt stand ganz im Zeichen der Rückholaktion von Stürmer Luka Jovic. Der Serbe konnte für den Rest der Saison von Real Madrid ausgeliehen werden. Damit ist die Lücke, die durch den Abgang von Bas Dost im Eintracht-Sturm entsand, gefüllt. Trainer Adi Hütter zeigte sich höchst erfreut über den Deal.

Ob der serbische Nationalspieler bereits am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) gegen Schalke 04 in der Bundesliga zum Einsatz kommt, ist noch offen.

Wie cool kann man im @DeuBaPark aussehen?



Luka Jovic: Ja. pic.twitter.com/j2RtncJeRK — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) January 14, 2021

„Es war sein großer Wunsch, zur Eintracht zurückzukehren. Luka kann die nächsten Monate nutzen, um in einem ihm vertrauten Umfeld zu alter Stärke zurückzufinden“, sagte Sportvorstand Fredi Bobic: „Real Madrid weiß, dass er bei uns gut aufgehoben ist und sich hier weiterentwickeln kann. Und für uns ist klar, dass wir eine weitere hervorragende Option im Sturmzentrum haben.“

Eintracht Frankfurt: Jovic zunächst für ein halbes Jahr am Main

Bobic hatte den Transfer bereits am Dienstag vor dem DFB-Pokalspiel bei Bayer Leverkusen (1:4) vorbehaltlich einer medizinischen Untersuchung bekannt gegeben. Eine feste Verpflichtung ließ Bobic mit Blick auf die Coronakrise offen. „Wir denken alle nur bis Sommer. Danach werden wir dann alles überdenken“, sagte er.

Jovic war 2017 als großes Talent an den Main gekommen. Als Teil der „Büffelherde" spielte sich der Angreifer an der Seite von Sebastien Haller und Ante Rebic mit 36 Toren für die Eintracht in den Fokus größerer Klubs. Für eine Rekordablöse von über 60 Millionen Euro wechselte Jovic 2019 nach Madrid und unterschrieb einen Vertrag bis 2025. Im Starensemble der Königlichen schaffte er den Durchbruch jedoch nicht. (Sascha Mehr)