Live-Ticker: FC Bayern München im letzten Test gegen AC Mailand – Das erwartet Trainer Niko Kovac

Der FC Bayern München trifft im letzten Testspiel seiner USA-Reise auf den AC Mailand. Hier gibt es den Live-Ticker zum Spiel.

Live-Ticker: FC Bayern München – AC Mailand -:- (Anstoß: Mittwoch, 3 Uhr MESZ)

FC Bayern München: – AC Mailand: – Tore: – Karten: – Schiedsrichter: –

15.03 Uhr: Schon jetzt ist klar: Der FC Bayern wird das Testspiel gegen den AC Mailand in den neuen Champions-League-Trikots bestreiten.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker. Der FC Bayern München bestreitet sein letztes Testspiel der USA-Reise, Gegner ist der italienische Erstligist AC Mailand. Anpfiff der Partie ist am frühen Mittwochmorgen um 3 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ) in Kansas City – vor Ort ist es dann Dienstag, 20 Uhr.

Vorbericht: FC Bayern München gegen AC Mailand – Testspiel im Live-Ticker

Der FC Bayern München trifft in seinem letzten Testspiel der USA-Reise auf den AC Mailand. Deutscher Rekordmeister gegen italienischen Traditionsverein - für Bayern-Trainer Niko Kovac ist es ein weiterer Baustein im großen Vorbereitungsgebilde.

„Wir sind mit dem Stand der Vorbereitung sehr zufrieden, mit dem was wir uns physisch, aber auch fußballerisch erarbeitet haben und auch was wir in den beiden Spielen gezeigt haben“, sagte Kovac. Sein Fazit nach bisher acht Tagen USA-Reise klingt positiv. Gegen Mailand will er daran anknüpfen. „Wir haben hier sehr attraktive Gegner und namhafte Gegenspieler, da möchte man sich in einem guten Licht präsentieren“, so der Trainer. Wo die Partie zu sehen ist, erfahren Sie hier*.

FC Bayern München gegen AC Mailand: Kovac erwartet „eine gute Atmosphäre“

Das Spiel gegen den 18-fachen italienischen Meister steigt im Children’s Mercy Park in Kansas City. Für Kovac ein weiterer Grund zur Freude. „Das Stadion hat ähnliche Ausmaße wie das in Los Angeles. Wir erwarten eine gute Atmosphäre“, sagte er.

Insgesamt zieht der FCB-Coach schon vor dem Abschluss gegen Milan ein gutes Fazit. „Die Jungs wirken sehr frisch und ausgeruht trotz der langen Reise und der langen Flüge. Das zeigt, dass die Reise bisher ein großer Erfolg ist“, sagte er.

Nichtsdestotrotz sucht man beim FC Bayern weiterhin Verstärkung, Marc Roca gilt als heißer Kandidat. Aber auch in Sachen Leroy Sané hat man in München die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Zwischen Kovac und Real-Trainer Zinedine Zidane wurde außerdem ein irrer Vergleich gezogen.

maho