Live-Ticker: Blitzstart für Atletico - Traumtor nach 50 Sekunden

Sind die Stars von Real Madrid auch ohne Ronaldo weiter titelhungrig? Die erste Gelegenheit der UEFA Supercup gegen Atletico Madrid - der Live-Ticker.

Real Madrid - Atlético Madrid 0:1 (-:-)

Real: 1 Navas - 2 Carvajal, 4 Ramos, 5 Varane, 12 Marcelo - 14 Casemiro, 8 Kroos, 22 Isco - 11 Bale, 9 Benzema, 20 Asensio Atlético: 13 Oblak - 20 Juanfran, 15 Savic, 2 Godin, 21 Hernandez - 8 Saul, 14 Rodrigo, 6 Koke, 11 Lemar - 7 Griezmann, 19 Costa Tore: 0:1 Costa (1. Minute) Schiedsrichter: Szymon Marciniak

5. Minute: Atletico bleibt im Ballbesitz. Die Rojiblancos versuchen in aller Ruhe das Spiel aufzubauen. Mit Geduld versucht die Elf den freien Mann anzuspielen.

4. Minute: Real ist immer noch geschockt. Kroos spielt einen einfach Querpass zu Marcelo ins Aus. Atletico bekommt Einwurf tief in der gegnerischen Hälfte. Sie holen am Ende sogar einen Eckball heraus.

1. Minute: Godin mit einem langen Ball. Diego Costa gerät an die Kugel. Er legt sich den Ball vom Strafraum aus vor - zweimal mit dem Kopf. Ramos und Varane schauen schlecht aus. Dann zieht der Spanier aus spitzem Winkel ab und nagelt das Ding ins Netz. Auch Keylor Navas macht keine gute Figur. Nichtsdestotrotz ein Traumtor von Costa. So kann es weitergehen. 1:0 Atletico.

Anpfiff: Die Partie läuft.

21.00 Uhr: Diego Simeone ist immer noch gesperrt. Der Trainer muss die Partie auf der Tribüne ansehen.

20.56 Uhr: Für Julen Lopetequi ist es das erste Pflichtspiel als Real-Trainer nach seinem Rauswurf bei der spanischen Nationalelf.

20.46 Uhr: In knapp 15 Minuten geht es los. Real hat keinen Neuzugang in der Startelf. Da müssen wahrscheinlich auch Real-Fans nachdenken, wann es das zum letzten Mal gab.

20.37 Uhr: Die letzten fünf Aufeinandertreffen ergaben drei Unentschieden, einen Real-Sieg und einen Atletico-Erfolg. Die Colchoneros wollen sich mit diesem Finale bestimmt auch für die zwei verlorenen Endspiele in der Königsklasse rächen.

20.27 Uhr: Die Aufstellungen sind da. Bei beiden Teams gibt es keine großen Überraschungen. Das dürfte in etwa die beste Elf sein, die Julen Lopetegui und Diego Simeone aufbieten können. Bei Real sitzt Luka Modric auf der Bank, der angeblich noch wechseln möchte. Bei Atletico steht Lemar in der Startaufstellung. Er ist in diesem Sommer für 65 Millionen Euro von AS Monaco zu den Madrilenen gewechselt.

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker vom UEFA Supercup 2018 zwischen Real Madrid und Atletico Madrid! Wer holt sich in Tallinn, der Hauptstadt Estlands, im Duell der beiden europäischen Cupsieger die Kirsche auf der Torte - Champions-League-Sieger Real oder Europa-League-Sieger Atlético? Hier in unserem Live-Ticker erfahren Sie es.

Real Madrid trifft im Europäischen Supercup auf Atletico Madrid: Vorbericht

Tallinn - Real Madrid ohne Cristiano Ronaldo - geht das überhaupt? Die erste Antwort auf diese Frage gibt es in Reals erstem Pflichtspiel der Saison, im europäischen Supercup gegen Europa-Leauge-Sieger Atletico. Austragungsort ist die gerade einmal 9.692 Zuschauer fassende A. Le Coq Arena in Tallinn (Estland).

Die Königlichen haben sich nach drei Champions-League-Triumphen in Folge entgegen aller Erwartungen nicht mit einem hochkarätigen und kostspieligem Ersatz für ihren Megastar CR7 verstärkt. Nein, der Abgang soll mit dem bisherigen Kader aufgefangen werden. „“Nur“ 45 Millionen Euro für das 18-jährige Talent Vinicius Junior von Flamengo sowie 30 Millionen für Rechtsverteidiger Alvaro Odriozola von Real Sociedad haben die Madrilenen ausgegeben, dazu 35 für Torwart Thibaut Courtois vom FC Chelsea. Doch in der Offensive ruhen die Hoffnungen nun vor allem auf Gareth Bale.

+ Austragungsort des UEFA Supercup 2018: Die A. Le Coq Arena in Tallinn (Estland). © AFP / GLYN KIRK Der Waliser, der Ronaldo schon im Champions-League-Finale mit seinen zwei Treffern die Show gestohlen hatte, zeigte starke Auftritte in der Vorbereitung. Bale war im Vorjahr oft nur Bankdrücker und dementsprechend unzufrieden. Jetzt darf und soll er dauerhaft zeigen, was er drauf hat. Und es gibt ja auch noch Karim Benzema oder Marco Asensio. Nicht zu vergessen Deutschlands Fußballer des Jahres Toni Kroos oder Vize-Weltmeister Luka Modric.

Bei Atletico darf man auf Thomas Lemar (23) gespannt sein - für den Linksaußen aus Monaco blätterte der Klub aus der spanischen Hauptstadt satte 70 Millionen Euro hin.

