Live-Ticker: Kann Juventus Turin Ronaldo und Real Madrid stoppen?

Juventus Turin trifft im Hinspiel des Viertelfinales in der Champions League auf Real Madrid.

Juventus Turin - Real Madrid -:- (-:-)



Juventus Turin: Real Madrid: Tore: Schiedsrichter:

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom Hinspiel des Viertelfinales der Champions League zwischen Juventus Turin und Real Madrid. Für den italienischen Rekordmeister ist es eine gute Chance sich für das verlorene Finale der Königsklasse im vergangenen Jahr zu revanchieren. In diesem unterlag das Team aus der norditalienischen Metropole am Ende deutlich mit 1:4.

Während der spanische Hauptstadtklub im Achtelfinale souverän das Duell der Giganten gegen Paris Saint-Germain mit 5:2 für sich entscheiden konnte, gestaltete sich der Weg für Juventus etwas schwieriger. Nach einem undankbaren 2:2 im Hinspiel in Turin, geriet das Team von Trainer Massimiliano Allegri im Rückspiel auch noch mit 0:1 in Rückstand. Den Italienern reichten dann drei starke Minuten, in denen sie durch ihre Stürmerstars Gonzalo Higuain und Paulo Dybala das Spiel drehen und damit eine Runde weiter kommen konnten.

+ Cristiano Ronaldo setzt im Finale der Champions League 2017 zum Fallrückzieher an. © MIS / Cathrin Müller/M.i.S.

Im Viertelfinale kommt es für Juventus, wie für jeden Gegner der Königlichen, vor allem darauf an, Ausnahmefußballer Cristiano Ronaldo unter Kontrolle zu bekommen. Der Rekord-Torschütze der Königsklasse kann auch im laufenden Wettbewerb wieder beeindruckende Statistiken vorweisen. Starke zwölf Treffer gelangen dem Portugiesen bis zum Viertelfinale in der Champions League.

Schaffen es die Abwehr der Italiener und Torwart-Legende Gigi Buffon, den fünfmaligen Weltfußballer aufzuhalten, so könnten sie die kleine Überraschung schaffen und ins Halbfinale einziehen. Schon in der vergangenen Spielzeit überraschte Juventus im Viertelfinale eine spanische Mannschaft, als der FC Barcelona souverän mit 3:0 nach Hin- und Rückspiel aus dem Wettbewerb geworfen wurde.

Kann Juventus Turin die Königlichen aufhalten, oder ballert Ronaldo Real Madrid erneut eine Runde weiter? In unserem Live-Ticker verpassen sie nichts.

fd