Live-Ticker: Schafft Manchester City die Sensation gegen Liverpool?

Manchester City gegen FC Liverpool, das Rückspiel des Viertelfinals der Champions League bei uns im Live-Ticker. Hier verpassen Sie nichts.

Manchester City - FC Liverpool -:- (20:45 Uhr, Dienstag, den 10. April)

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker von der Partie zwischen Manchester City und dem FC Liverpool. Schaffen die „Citizens“ die Sensation und holen den 0:3-Rückstand aus dem Hinspiel gegen den deutschen Erfolgstrainer Jürgen Klopp und seine „Reds“ auf? Hier in unserem Live-Ticker verpassen Sie Nichts!

Vorbericht: City quasi schon Meister

Manchester - Manchester City ist der Konkurrenz in der Premier League meilenweit enteilt. Der Meistertitel ist praktisch schon in den Händen der „Citizens“. Da könnte die ohnehin schon erfolgreiche Saison mit einem internationalen Titel unvergesslich werden. So war der Plan der „Sky Blues“ - bis vor dem Hinspiel am 4. April in Liverpool.

Denn dann kam die Ernüchterung. In 30 Minuten ließen die „Reds“ jegliche Träume nahezu zerplatzen. Pep Guardiola und sein Team gingen mit gesenkten Köpfen vom Platz. War es das, mit dem ersehnten Titel in der Königsklasse in dieser Saison? Ein Hintertürchen bleibt noch offen, denn im Rückspiel trauen viele Experten Manchester die gleiche Leistung wie den Liverpoolern im Hinspiel zu.

Allerdings hat sich Klopp in der Vergangenheit immer sehr gut gegen Teams von Guardiola präsentiert. Und sollte ein Konter des LFC über die schnellen Männer im Sturm durchkommen, würde der Champions-League-Sieger von 2005 mit einem Bein in Halbfinale stehen.

Kann Guardiola seinen Klopp-Fluch und Liverpool besiegen? Alle Infos live bei uns im Ticker.

