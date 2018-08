Live-Ticker: Siegen oder fliegen - erreicht Leipzig die Gruppenphase der Europa League?

RB Leipzig braucht im Rückspiel der Playoffs der UEFA Europa League einen Sieg über Sorja Luhansk, um in die Gruppenphase einzuziehen. Ob das klappt, erfahren Sie hier im Live-Ticker.

RB Leipzig - Sorja Luhansk -:- (Do, 18.30 Uhr), Hin: 0:0

Leipzig: - Luhansk: - Tore: - Schiedsrichter: Danny Makkelie (NED)





+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom Playoff-Rückspiel in der UEFA Europa League zwischen RB Leipzig und Sorja Luhansk. Nach dem 0:0 vor einer Woche im Hinspiel müssen die Sachsen heute gewinnen, um in die Gruppenphase einzuziehen, in der mit Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt bereits zwei deutsche Vereine stehen - nicht mehr und nicht weniger. Ausgelost wird diese am morgigen Montag in Monaco (wir berichten im Live-Ticker)!

Vorbericht

In der Ukraine tat sich RB Leipzig sehr schwer und schaffte es nicht, die über 70-minütige Überzahl nach Bogdan Lednevs Platzverweis auszunutzen. Heute muss das besser werden, sonst droht die Europapokal-Reise früh in der Saison zu enden. Durch das torlose Remis im Hinspiel ist klar, dass Sorja Luhansk ein Remis zum Weiterkommen reicht. 1:1, 2:2, 3:3 - alles reicht, da die Auswärtstorregel durch Leipzigs Ladehemmung vor einer Woche klar für die Ukrainer spricht. Bei einem 0:0 nach 90 Minuten geht es in die Verlängerung, nach 120 torlosen Minuten gäbe es Elfmeterschießen.

In der vergangenen Saison schaffte es RB Leipzig nach dem Aus in der Gruppenphase der Champions League noch bis ins Viertelfinale der Europa League. Dort konnten die Sachsen den 1:0-Erfolg vor heimischer Kulisse gegen den späteren Finalisten Olympique Marseille im Rückspiel nicht verteidigen, die herbe 2:5-Pleite bedeutete das Aus in der Runde der letzten acht Teams.

Schafft RB Leipzig gegen Sorja Luhansk den Einzug in die Gruppenphase der UEFA Europa League 2018/19? Hier bei uns im Live-Ticker erfahren Sie es!

