DFB-Pokal: Schalke bei Drochtersen/Assel im Live-Ticker

David Wagner steht vor seinem ersten Pflichtspiel als Schalke-Coach: Königsblau ist in der 1. Runde des DFB-Pokals zu Gast bei der SV Drochtersen/Assel. Das Spiel im Live-Ticker.

Gelsenkirchen - Das Sportliche ist in den vergangenen Tage auf Schalke regelrecht in den Hintergrund gerückt. Dass David Wagner vor seinem ersten Pflichtspiel als Cheftrainer der Königsblauen steht, ist zu einer Randnotiz geworden.

Viel mehr drehte sich alles um die verbalen Entgleisungen des Aufsichtsratschefs Clemens Tönnies. Wagner will genau dies nun ändern.

"Ab Samstag, 15.30 Uhr, gibt es nur eine Richtung. Wir haben ein wahnsinnig wichtiges Pokalspiel. Wir sind total fokussiert auf uns und den Einzug in die zweite Pokalrunde", sagte der Trainer mit Blick auf die Aufgabe der Königsblauen in der 1. Runde des DFB-Pokals am Samstag beim Nord-Regionalligisten SV Drochtersen/Assel (15.30 Uhr/hier im Live-Ticker auf wa.de*).

Schalke im DFB-Pokal in Drochtersen wohl ohne Raman

Auch Jahrhunderttrainer Huub Stevens hofft, dass sich die Fans in den entscheidenden Momenten auf das Wesentliche besinnen, wie wa.de* berichtet: "Sobald die Saison losgeht, müssen wir uns auf das Sportliche konzentrieren."

Personell sieht es dafür mit Blick auf die Aufgabe in Drochtersten immerhin besser aus als zuletzt. Nur Mark Uth und Alessandro Schöpf, die nach langwierigen Verletzungen noch nicht über Wochen konstant trainieren konnten, sowie der nach dem Afrika-Cup verspätet ins Training eingestiegene Salif Sané sind noch kein Thema für den Schalker Kader am Samstag. Beim Neuzugang Benito Raman, der sich Anfang der Woche eine Sprunggelenkblessur zugezogen hatte, besteht noch Hoffnung. "Wenn Benito am Freitag schmerzfrei mittrainiert, ist er dabei", sagte Wagner am Donnerstag.

mg

