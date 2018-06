Bundesliga-Spielplan 2018/19 - gegen wen eröffnet Bayern die Saison?

Sechs Mal in Folge ging die Meisterschale an den FC Bayern - ändert sich das in der Saison 2018/19.

Wer spielt wann gegen wen? Am Freitag gibt die DFL den neuen Bundesliga-Spielplan für die Saison 2018/19 bekannt. Wir berichten im Live-Ticker von der Präsentation.

Am 29.06. gibt die DFL um 12.00 Uhr den Spielplan der Bundesliga für die Saison 2018/19 bekannt.

Gegen welches Team eröffnet der FC Bayern am 24.08. die neue Spielzeit?

Erstmals hat der Meister nicht automatisch Heimrecht am ersten Spieltag - muss Bayern also auswärts ran?

Auch der Spielplan der 2. Liga wird bekanntgegeben.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker von der Präsentation des Spielplans der Fußball-Bundesliga für die Saison 2018/19! Am Freitag ab 12 Uhr wird die Deutsche Fußball-Liga (DFL) bekannt gegeben, welche Teams wann aufeinander treffen und gegen welche Mannschaft der Titelverteidiger FC Bayern München am Freitag, den 24. August die neue Spielzeit eröffnen wird. Im Gegensatz zu den bisherigen Eröffnungsspielen wird der FC Bayern in diesem Jahr nicht automatisch ein Heimspiel in der Allianz Arena haben. Die Auftaktpartie könnte also beispielsweise Freiburg gegen Bayern heißen.

Während die Bundesliga am Wochenende des 24. bis 26. August starten wird, beginnt die 2. Liga bereits am Wochenende des 3. bis 6. August. Die Winterpause beginnt nach dem 17. Spieltag der Bundesliga und dem 18. Spieltag der 2. Bundesliga am 21. bis 23. Dezember 2018 und endet in der Bundesliga am 18. Januar 2019 und in der 2. Bundesliga am 29. Januar 2019. Der 34. und letzte Bundesliga-Spieltag findet am 18. Mai 2019 statt, einen Tag später beschließt die 2. Bundesliga ihre Saison.

Bevor die 306 Partien festgelegt sind, mussten viele Vorgaben berücksichtigt werden. Während der Spielplan einst mit Zettel und Bleistift ausgetüftelt wurde, wird das inzwischen mit Computerhilfe gemacht. Es bleibt aber ein hochsensibles Projekt, bei dem viele Interessen und Einschränken eine Rolle spielen. Bei der Erstellung des Spielplans fließen Informationen von Kommunen, Sicherheitsorganen, der Zentralen Informationsstelle Sporteinsätze (ZIS), von internationalen Fußballverbänden (FIFA/UEFA), von Fans, Clubs und Stadionbetreibern in die Planung ein. Wird beispielsweise eine Partie wegen drohender Fan-Ausschreitungen als Risikospiel eingestuft, hat dies Folgen für Tag und Zeitpunkt des Anpfiffs.

+ So lief die Eröffnung der Bundesliga-Saison 2017/18 ab. © MIS / Christian Kolb/M.i.S.

Alle Eröffnungsspiele der Bundesliga seit 2002

Seit der Saison 2002/03 ist es Tradition, dass der amtierende Meister die Saison mit einem Heimspiel eröffnet. Bemerkenswert: Von den 16 Partien verlor der Champion bislang kein einziges (13 Siege), die letzten neuen Eröffnungsspiele gingen allesamt an den Meister.



Saison Meister Gegner Ergebnis 2002/03 Borussia Dortmund - Hertha BSC 2:2 (2:1) 2003/04 FC Bayern München - Eintracht Frankfurt 3:1 (3:0) 2004/05 SV Werder Bremen - FC Schalke 04 1:0 (0:0) 2005/06 FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach 3:0 (1:0) 2006/07 FC Bayern München - Borussia Dortmund 2:0 (1:0) 2007/08 VfB Stuttgart - FC Schalke 04 2:2 (0:1) 2008/09 FC Bayern München - Hamburger SV 2:2 (2:1) 2009/10 VfL Wolfsburg - VfB Stuttgart 2:0 (0:0) 2010/11 FC Bayern München - VfL Wolfsburg 2:1 (1:0) 2011/12 Borussia Dortmund - Hamburger SV 3:1 (2:0) 2012/13 Borussia Dortmund - SV Werder Bremen 2:1 (1:0) 2013/14 FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach 3:1 (2:1) 2014/15 FC Bayern München - VfL Wolfsburg 2:1 (1:0) 2015/16 FC Bayern München - Hamburger SV 5:0 (1:0) 2016/17 FC Bayern München - SV Werder Bremen 6:0 (2:0) 2017/18 FC Bayern München - Bayer 04 Leverkusen 3:1 (2:0)

