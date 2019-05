Liverpool nach dem Einzug ins Finale: Klopps Mentalitätsmonster

Vor dem Rückspiel in der Champions League gegen den FC Barcelona hatte Jürgen Klopp während einer Pressekonferenz gesagt: „Zwei der weltbesten Angreifer stehen uns nicht zur Verfügung, und wir müssen vier Tore schießen, um weiterzukommen – das macht unser Leben nicht gerade leichter.“

Seiner Mannschaft hat der Trainer des FC Liverpool sicher andere Dinge mit auf den Weg gegeben. Denn als seine Spieler am Dienstagabend das heimische Stadion an der Anfield Road betraten und rund zwei Stunden später feiernd vor der eigenen Fankurve – „The Kop“ – standen, da war zu keiner Zeit nur ein Hauch Zweifel zu erkennen. Dass es einem Klopp-Team gelingt, eine der besten Mannschaften Europas nach einem 0:3 im Hinspiel noch aus dem Wettbewerb zu werfen, ist kein Zufall.

Der deutsche Coach sprach hinterher von Mentalitätsmonstern, die da für ihn auf dem Feld standen. Mentalitätsmonster, die der 51-Jährige selbst erschaffen hat. Klopp versteht es wie kaum ein anderer Trainer, seinen Spielern Selbstvertrauen einzuimpfen, den Glauben an sich selbst. Was mag er wohl Stürmer Divock Origi gesagt haben, der in dieser Saison gerade einmal 667 Minuten in allen Wettbewerben zusammen zum Einsatz kam und nun auf einmal für die unmögliche Wende in Abwesenheit der beiden Angreifer Mohamed Salah und Firmino sorgen sollte?

Vielleicht so etwas wie: „Junge, ich weiß, dass du weltklasse bist. Sonst wärst du nicht hier. Also geh' raus und zeig' es allen!“ Origi jedenfalls traf doppelt (7. und 79.). Das zweite Tor war dabei das entscheidende, das den Reds den Einzug ins Finale sicherte. Und es war eines, das der Fußball-Welt in Erinnerungen bleiben wird.

Da ist dieser 20 Jahre alte Außenverteidiger Trent Alexander-Arnold, ein Liverpooler Eigengewächs. Der eine Ecke ausführen, dann scheinbar einem anderen die Ausführung überlassen will. Der sich blitzschnell umdreht, den Ball in die Mitte flankt – und dort steht Origi und knallt den Ball unter die Latte. Ins Tor. Barcelona? Hatte gar nicht mitbekommen, was da eigentlich gerade passiert ist. Die beiden Hauptakteure versicherten hinterher, es sei eine einstudierte Variante gewesen. Origi: „Klopp sagt im Training, ihr müsst schnell reagieren können, wenn es die Räume gibt.“ Überhaupt ist es das. Klopp macht seine Spieler schnell. Auf den Beinen. Im Kopf. Origi, der im vergangenen Jahr während seiner unglücklichen Leihe nach Wolfsburg noch Relegation spielte, machte sich in Liverpool unsterblich.

Und dann ist da noch diese zweite Geschichte. Denn der andere Doppeltorschütze für die Engländer – der Niederländer Georginio Wijnaldum – spielt fast immer. Dieses Mal allerdings nicht von Beginn an. Und deswegen sei er richtig sauer gewesen, sagte er hinterher. Doch aus dieser Wut wurde kein Trotz, sie wurde zu Toren. Wijnaldum, der bis dahin einen einzigen Treffer in der Champions League erzielt hatte, machte mit einem Doppelschlag nach der Pause (54. und 56.) das Wunder und den Einzug ins Endspiel, das am 1. Juni in Madrid stattfindet, erst möglich.

Wenn Klopp vor The Kop steht und feiert, wird der Verlierer fast vergessen. Denn dort, wo sich ein sportliches Wunder ereignet, gibt es meist auch ein Desaster. Und für den FC Barcelona ist es genau das. Die Spanier träumten vom Triple, sind schon Meister und wähnten sich im Finale. Noch schmerzhafter ist dieses Ausscheiden aber vor dem Hintergrund, dass Barca im vergangenen Jahr ein ähnliches Schicksal ereilte. Damals im Viertelfinale gegen Rom. Das Hinspiel zuhause 4:1 gewonnen, das Rückspiel 0:3 verloren. Raus. Das könnte auch für Trainer Ernesto Valverde bald gelten.

Schuld ist etwas, das der verletzte Salah auf seinem T-Shirt stehen hatte: „Never give up.“ Niemals aufgeben. Das haben Klopps Mentalitätsmonster verinnerlicht.

Andere Comebacks

Die Aufholjagd des FC Liverpool gegen den FC Barcelona ist nicht einzigartig – aber ein seltenes Erlebnis auf diesem Niveau. Vor den Reds haben erst drei Teams einen vergleichbaren Rückstand in der K.o.-Phase der Königsklasse aufgeholt. Deportiva La Coruna drehte 2004 ein 1:4 gegen den AC Mailand durch ein 4:0 im Rückspiel. Barcelona selbst gelang 2017 nach einem 0:4 gegen Paris das Weiterkommen durch ein 6:1. Im vergangenen Jahr schieden die Spanier nach einem 4:1 gegen Rom durch ein 0:3 im Rückspiel noch aus.