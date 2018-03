Liverpool siegt bei Klopp-Jubläum dank Super-Salah - United und City souverän

Mohamed Salah hat Jürgen Klopp und den FC Liverpool vor einem Rückschlag im Kampf um die Champions-League-Plätze bewahrt.

Liverpool - Der ägyptische Stürmer erzielte am Samstag das entscheidende Tor zum 2:1 (0:1) der Reds beim Abstiegskandidaten Crystal Palace in der englischen Premier League. Sadio Mane (49.) hatte im Londoner Selhurst Park nach dem 1:0 für Palace durch Luka Milivojevic (13., Foulelfmeter) ausgeglichen.

"Das waren dreckige drei Punkte. Aber die dreckigen Punkte sind manchmal die schönsten", sagte Klopp nach seinem 100. Ligaspiel in England. Da der Erzrivale Manchester United am Samstag Swansea City durch Tore von Romelu Lukaku (5.) und Alexis Sanchez (20.) 2:0 bezwang, bleibt Liverpool mit 66 Punkten aus 32 Spielen Dritter.

United (68) hat ein Spiel, Tottenham Hotspur (61) und der FC Chelsea (56) haben sogar zwei Spiele weniger absolviert. Der weit enteilte Tabellenführer Manchester City (84 aus 30) trat am Abend beim FC Everton an und ist nur noch theoretisch einzuholen.

Vor dem Champions-League-Duell beim FC Liverpool am Mittwoch haben sich die Skyblues in Bestform präsentiert. Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola gewann im Goodison Park durch Treffer des deutschen Nationalspielers Leroy Sané (4. Minute), Gabriel Jesus (12.) und Raheem Sterling (37.) bei einem Gegentor von Yannick Bolasie (63.) mit 3:1 (3:0). Sollte der souveräne Tabellenführer am kommenden Samstag das Derby gegen Manchester United gewinnen, wäre die fünfte englische Meisterschaft der Citizens sechs Spieltage vor Saison-Ende bereits perfekt.

Der deutsche Teammanager David Wagner verlor mit Aufsteiger Huddersfield Town 0:1 (0:0) bei Newcastle United und schwebt in Abstiegsgefahr.

