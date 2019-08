„Kein gutes Zeichen“: Liverpool-Torwart Alisson fällt für Supercup aus

© Action Images via Reuters / CARL RECINE

Beim Spiel gegen Norwich City zog sich Liverpool-Torwart Alisson eine Wadenverletzung zu. Nun fällt der Brasilianer für den Supercup aus.

Liverpool - Es ist ein Schock für Liverpool-Trainer Jürgen Klopp. Am Freitag konnte seine Mannschaft noch mit einem 4:1 (4:0) gegen den Aufsteiger Norwich City siegen, doch nun die Hiobsbotschaft. Torwart Alisson musste in der 39. Minute ausgewechselt werden, beim Abstoß war er umgeknickt. Offenbar zog er sich dabei eine gröbere Verletzung zu.

Liverpool: Alisson fällt für Supercup aus - Klopp besorgt

Der Brasilianer habe sich eine Wadenverletzung zugezogen, wie die Reds in der Nacht zum Samstag mitteilten. Daher werde der 26-Jährige für die Partie um die UEFA-Trophäe gegen Europa-League-Sieger FC Chelsea am Mittwoch in Istanbul ausfallen.

„Es ist die Wade, so ist es eben. Er konnte nicht weitermachen, das ist kein gutes Zeichen. Wir müssen sehen, wie schwer er verletzt ist“, sagte Coach Klopp. Für Alisson rückte Neuzugang Adrian zwischen die Posten. Ob er auch am Mittwoch am Platz stehen wird, ist unklar.

dpa/mef

