Liverpool verpatzt CL-Generalprobe - Klopp stinksauer

Premier League, 31. Spieltag

+ © dpa / Nigel French Der FC Liverpool musste gegen Schlusslicht West Brom ein bitteres Remis hinnehmen. © dpa / Nigel French

Der FC Liverpool hat die Generalprobe für das Halbfinal-Hinspiel in der Champions League gegen AS Rom am Dienstag verpatzt. Gegen Schlusslicht West Brom gab‘s nur ein Remis.