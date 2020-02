Live: Eintracht Frankfurt will Weichen für Europa-League-Achtelfinale stellen

Eintracht Frankfurt tritt in der Europa League gegen den FC Salzburg an. Die Begegnung im Live-Ticker.

Eintracht Frankfurt - FC Salzburg -:- (-:-)

Vor. Aufstellung Eintracht Frankfurt Trapp - Toure, Abraham, Ilsanker, N'Dicka - Rode, Sow, Chandler, Kamada, Kostic - Silva Vor. Aufstellung FC Salzburg Tore -:- Schiedsrichter Ali Palabiyik, Türkei

Update, 13.39 Uhr: Eine Choreographie wird es bei der Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Salzburg im Frankfurter Waldstadion nicht geben. Der Grund: Die Uefa hat den Eintracht-Fans verboten, während ihrer Choreo Wunderkerzen zu nutzen.

+++ Herzlich Willkommen zu unserem Live-Ticker. Eintracht Frankfurt trifft am Donnerstag, 20.02.2020, ab 18.55 Uhr in der Europa-League-Zwischenrunde auf den FC Salzburg. Wir sind live für Sie dabei.

Vorbericht: Eintracht Frankfurt empfängt den FC Salzburg

Wieder ein Festtag für Eintracht Frankfurt. In der Zwischenrunde der Europa League trifft das Team von Adi Hütter auf den FC Salzburg - den Verein, für den der Österreicher selbst jahrelang tätig war.

Durchaus möglich, dass Adi Hütter durch die Sperre von Martin Hinteregger in der Defensive wieder auf eine Dreierkette umstellen wird. „Das bietet sich an“, meinte zumindest Sportdirektor Bruno Hübner, der darauf spekuliert, dass das Routinier Makoto Hasebe dann wieder in die Startelf zurückkehren könnte. Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter hält sich dagegen noch bedeckt. Möglich ist natürlich auch, dass Neuzugang Stefan Ilsanker auf dem Mittelfeld in die zentrale Position in einer Viererkette wechselt.

Adi Hütter hält die taktische Ordnung von Eintracht Frankfurt also geheim. Der 50-Jährige wollte vor dem Hinspiel der Runde der letzten 32 Mannschaften nicht verraten, wer den angeschlagenen Offensivspieler Mijat Gacinovic ersetzen wird. „Daichi Kamada ist für mich immer ein Thema“, sagte Hütter, der zudem auf Angreifer Bas Dost verzichten muss, mit Blick auf die möglichen Optionen im Mittelfeld.

Eintracht Frankfurt setzt auf die Heimstärke

Eintracht Frankfurt setzt ansonsten wieder auf die Magie der Europa League, die Heimstärke und die eigenen Fans. „Donnerstag ist Eintracht-Tag“, hatte Bruno Hübner vor dem ersten K.o.-Rundenspiel gesagt. Ungeachtet der 0:4-Niederlage im Bundesligaspiel bei Borussia Dortmund am Freitag ist die Zuversicht beim Halbfinalisten des Vorjahres groß, wieder ein Fußballfest feiern zu können.

„Ich bin sicher, dass wir ein anderes Bild abgeben werden“, sagte Trainer Adi Hütter mit Bezug auf das BVB-Spiel. Maßgebend sind für ihn die drei Siege und das eine Remis zum Start ins neue Jahr. "Ich glaube, dass sich durch unseren starken Rückrundenstart das Blatt wieder gewendet hat", sagte Hütter und sprach von einer 50:50-Chance. Mehr noch hofft er, schon im ersten Spiel die Basis für den Einzug ins Achtelfinale legen zu können: "Wenn wir zu null spielen oder mit ein oder zwei Toren gewinnen, ist das eine gute Ausgangsposition."

Eintracht-Torwart Kevin Trapp glaubt, dass dies gelingen und man an den Erfolg der vergangenen Saison anknüpfen kann. "Wir haben erlebt, was dieser Wettbewerb bei Spielern und Zuschauern auslöst", sagte der Nationalkeeper. "Die Europa League wirkt elektrisierend auf Verein und Umfeld. Wir möchten wieder über Deutschland hinaus auf uns aufmerksam machen." (skr/dpa)

