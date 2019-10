Liveticker: So schlägt sich Eintracht Frankfurt bei Borussia Mönchengladbach

Eintracht Frankfurt trifft in der Bundesliga auf Borussia Mönchengladbach. Wir berichten im Live-Ticker vom Spiel.

Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt, Sonntag 18 Uhr, -:- (-:-)

Voraussichtliche Aufstellung Borussia Mönchengladbach Sommer - Laimer, Jantschke, Elvedi, Wendt - Kramer, Benes, Zakaria - Herrmann, Embolo, Thuram Voraussichtliche Aufstellung

Eintracht Frankfurt Rönnow - Abraham, Hasebe, Hinteregger - da Costa, Sow, Fernandes, Rode, Kostic - Kamada, Paciencia Tore Schiedsrichter

Vorbericht: Eintracht will in Mönchengladbach den nächsten Sieg

Nach der Europa League ist vor der Bundesliga. Am 9. Spieltag muss die Frankfurter Eintracht bei Borussia Mönchengladbach antreten. Beide Teams mussten noch am Donnerstagabend in der Europa League ran, aber nur die SGE bestritt ihr Spiel siegreich. Die „Fohlenelf“ holte aber in letzter Minute immerhin noch ein 1:1 beim AS Rom.

Borussia Mönchengladbach wird seit diesem Sommer von Marco Rose trainiert, der Dieter Hecking ablöste. Rose kam von RB Salzburg, wo er große Erfolge feiern konnte. Er war einer der begehrtesten Übungsleiter auf dem Markt und entschied sich schließlich für einen Wechsel an den Niederrhein.

Die „Fohlenelf“ spielt bislang eine starke Saison in der Bundesliga und thront aktuell sogar an der Spitze der Tabelle. Ziel der Borussia wird es auch in dieser Saison sein, wieder das internationale Geschäft zu erreichen, was mit diesem ausgeglichenen Kader durchaus möglich ist.

Eintracht Frankfurt: Zwei Stürmer drohen auszufallen

Bei Eintracht Frankfurt sind die Sorgen um die beiden Stürmer Bas Dost und Andre Silva nicht kleiner geworden. Beide konnten gegen Lüttich verletzungsbedingt nicht spielen und drohen auch in Mönchengladbach auszufallen. Trainer Adi Hütter hat aber noch leichte Hoffnung, dass zumindest einer der beiden einsatzfähig ist. Silva laboriert noch immer an Problemen an der Achillessehne, Dost plagen Schmerzen in den Adduktoren. Sollten weder der Potzugiese noch der Niederländer spielen können, dürfte wieder Daichi Kamada als Sturmpartner von Goncalo Paciencia auflaufen.

