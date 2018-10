Gegen den Weltmeister: Bundestrainer muss gegen Frankreich Lösungen finden

Nations League

+ © P eter Dejong/AP/dpa Die Situation wird immer verzwickter: Vor dem Spiel heute in Frankreich ist der Druck auf Bundestrainer Joachim Löw noch größer geworden. © P eter Dejong/AP/dpa

Es fällt einem nicht viel ein in diesen Tagen, wenn es um die Nationalmannschaft geht. Umso spannender ist deshalb, was ihm einfällt. Denn: Joachim Löw steht immer mehr unter Druck nach der 0:3-Pleite in den Niederlanden.