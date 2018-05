Matthäus‘ Tor-Vorschlag für WM: Erst ter Stegen und in K.o.-Phase Neuer

Die Torwartfrage hält Fußball-Deutschland vor der WM in Atem. Lothar Matthäus hat da seine ganz eigene Meinung und äußert eine überraschende Idee.

München - Der fünfmalige WM-Teilnehmer Lothar Matthäus kann sich eine Aufgabenteilung von Kapitän Manuel Neuer und Marc-Andre ter Stegen auf der Torhüterposition der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland (14. Juni bis 15. Juli) vorstellen. "Wir haben in ter Stegen einen Weltklasse-Torhüter im Kader. Denkbar wäre, dass Manuel als Nummer eins ins Turnier geht und ab der K.o.-Phase ins Geschehen eingreift", schrieb Matthäus in seiner wöchentlichen Kolumne "So sehe ich das" auf skysport.de.

Bayern Münchens Keeper Neuer hatte aufgrund eines Mittelfußbruchs monatelang pausiert. Im Trainingslager von Weltmeister Deutschland in Eppan kämpft der Ex-Schalker darum, wieder in Top-Form zu kommen. Matthäus, Kapitän der deutschen Weltmeister-Elf von 1990 in Rom, weiter: "Der Bundestrainer hat verraten, dass er Manuel nur mitnimmt, wenn er im Turnier auch seine Nummer eins ist. Als Gute-Laune-Kapitän, der der Mannschaft auf dem Platz mit seiner einzigartigen Qualität nicht helfen kann, bringt eine Nominierung von Manuel Neuer keinem etwas."

sid