Drei teils schwere Verletzungen - Üble Diagnose bei Toptalent Luca Waldschmidt

Luca Waldschmidt wurde gegen Weißrussland in der 84. Minute eingewechselt und musste kurz darauf verletzt wieder runter. Nun ist klar: Es hat ihn heftiger erwischt.

Luca Waldschmidt muss gegen Nordirland nach sieben Minuten verletzt vom Platz

Die Verletzung entpuppt sich als schwerwiegend

Dem Toptalent des SC Freiburg droht eine lange Pause



Luca Waldschmidt gilt als eines der größten Talente im deutschen Fußball. Nach einer starken Saison 2018/2019 mit dem SC Freiburg und herausragenden Leistungen bei der U21-EM wurde der 23-Jährige im September erstmals zur A-Nationalmannschaft berufen.

In der EM-Qualifikation gegen Weißrussland gönnte ihm Bundestrainer Joachim Löw am Samstag einen Kurzeinsatz. Doch dieser wurde für Waldschmidt zum Fiasko. In der 84. Minute eingewechselt, musste er sieben Minuten später aufgrund einer Verletzung wieder vom Platz.

Nationalmannschaft für EM qualifiziert: Luca Waldschmidt trübt Freude

Nach einer hohen Flanke war der Freiburger mit Gäste-Keeper Alexander Gutor zusammengestoßen, der den Ball zuvor abgefangen hatte. Gutor traf Waldschmidt, der aufgrund einer Vertragsklausel auch für den FC Bayern interessant sein könnte, mit der Schulter am Kopf. Der blieb anschließend benommen liegen, konnte das Spielfeld aber selbständig verlassen. Doch was zunächst eher harmlos aussah, entpuppte sich nach Untersuchungen im Krankenhaus als schwerwiegende Verletzung.

Der DFB teilte jetzt die erste Diagnose mit: Waldschmidt erlitt eine Mittelgesichtsfraktur mit begleitender Gehirnerschütterung sowie eine Verletzung am rechten Knie und Sprunggelenk.

Luca #Waldschmidt hat sich im Spiel gegen Belarus eine Mittelgesichtsfraktur mit begleitender Gehirnerschütterung sowie eine Verletzung am rechten Knie und Sprunggelenk zugezogen. Weitere Untersuchungen folgen in Freiburg.



Gute Besserung, Luca! #DieMannschaft #GERBLR #GERNIR pic.twitter.com/SDCl2v8B8V — Die Mannschaft (@DFB_Team) 17. November 2019

Luca Waldschmidt: Weitere Untersuchungen in Freiburg

Während der Nationalmannschafts-Tross am Sonntag nach Frankfurt am Main reiste, ging es für Waldschmidt zurück nach Freiburg. Dort soll der Angreifer nun weiter untersucht werden. Noch gibt es keine Angaben zur Ausfallzeit, aber sie dürfte lang werden.

Die Nationalelf wird sich in der Hessen-Metropole auf das abschließende Spiel in der EM-Qualifikation am Dienstag im Stadion von Eintracht Frankfurt vorbereiten. Durch das 0:0 der Briten gegen die Niederlande kann die Löw-Elf mit drei Punkten den Gruppensieg perfekt machen. Die sechs besten Gruppenersten der Qualifikation landen bei der Auslosung in Topf eins.