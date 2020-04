Bayern-Star postet Foto aus seiner Kindheit: Wer grinst hier in die Kamera?

Der FC Bayern München plant gerade die Zukunft. Wie gut kennen Sie die Stars des Rekordmeisters? Beweisen Sie Ihr Können bei diesem Bilderrätsel.

Der FC Bayern München bastelt während der Corona-Krise an seiner Zukunft.

bastelt während der Corona-Krise an seiner Zukunft. Hinter den Kulissen laufen die Vertragsgespräche mit den Stars .

. Kennen Sie sich bei den FCB-Profis bestens aus? Dann sollte dieses kleine Rätsel ja kein Problem sein.

München - Die Corona-Krise stellt aktuell die ganze Welt auf den Kopf. Wer hätte vor einem halben Jahr noch gedacht, dass es im Frühjahr 2020 Tausende Tote und Millionen Infizierte gibt?

Alle Teile der Gesellschaft sind betroffen, der Sport beschränkt sich aktuell auf Solo-Aktivitäten an der frischen Luft. Fußball, Formel 1, Basketball oder Eishockey - daran ist aktuell nicht zu denken*.

FC Bayern München: Vertragsverlängerungen während Corona-Krise

Die Fußball-Bundesliga* und der FC Bayern München* müssen sich ebenfalls in Geduld üben. Immerhin: Die FCB-Bosse arbeiten hinter den Kulissen fleißig am künftigen Kader*. Thomas Müller hat seinen Vertrag verlängert und auch Trainer Hansi Flick* hat ein neues, langfristiges Arbeitspapier unterschrieben. Über einen prominenten Co-Trainer wird bereits spekuliert.

Dem Vernehmen nach steht man auch bei anderen Eckpfeilern vor einer Verlängerung. Thiago könnte der nächste Star werden, der seine Unterschrift unter einen neuen Kontrakt setzt. Und wie sieht es auf der anderen Seite aus? Wer muss den FC Bayern* verlassen? Offenbar haben sich die Bosse schon festgelegt.

FC Bayern München: Transfer-Pläne klar - Fans müssen sich gedulden

Den Fans bietet sich in der fußballfreien Zeit eigentlich nur der Blick in die Vergangenheit. Im TV laufen immer wieder denkwürdige Partien oder besonders dramatische Endspiele. Auch wir werfen einen Blick zurück - zusammen mit einem aktuellen Bayern-Star.

+ Welcher Bayern-Star verbirgt sich auf diesem Kinderfoto? © Screenshot Instagram

Der hat auf seinem Instagram-Account natürlich die üblichen Fotos von sich selbst beim Training oder beim Spiel. Aber auch ein älteres Bild sticht sofort ins Auge. Er hat es am 6. Oktober 2019 gepostet. Schon eine Idee, wer sich dahinter verbirgt?

Ein Tipp: Obiges Bild zeigt den FCB-Profi zusammen mit seinem jüngeren Bruder, dem er mit diesem Post zum Geburtstag gratuliert hat. Auch der Bruder ist ein internationaler Fußball-Star und verdient aktuell in Italien seine Millionen.

FC Bayern München: Bilderrätsel - welcher Star ist auf dem Kinderfoto zu sehen?

Klar. Es kann nur Lucas Hernandez (24) sein. Auf dem Kinderfoto grinst der französische Weltmeister (links im Bild) zusammen mit seinem jüngeren Bruder Theo (mittlerweile 22) in die Kamera. Der steht beim AC Mailand unter Vertrag, sagte unlängst sogar, dass er gerne wieder mit seinem Bruder zusammen in einer Mannschaft spielen würde. Am liebsten natürlich in Mailand.

Gut, die Bayern-Bosse werden den bisherigen Rekord-Transfer kaum nach einer Saison schon wieder ziehen lassen. Eher werden sich die Roten noch verstärken. Vielleicht mit Leroy Sané, Kai Havertz oder Timo Werner? Letzterer scheint plötzlich wieder sehr gute Karten zu haben, wie Trainer Hansi Flick durchblicken ließ. Möglicherweise gönnen sich die Bayern aber auch den „Haaland 2.0“? Es bleibt spannend - so ungewiss wie aktuell war die Zukunft selten. Auch ein Weltmeister steht beim Rekordmeister auf dem Abstellgleis.

*tz.de ist Teil des deutschlandweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks



akl