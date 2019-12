Bayern-Ikone behauptet: BVB will Favre durch Bundesliga-Kollege ersetzen - „Dortmund wird alles tun“

Lucien Favre hat beim BVB die Wende geschafft - und soll ersetzt werden? Mario Basler behauptet, dass ein Trainer aus der Bundesliga nach Dortmund kommen soll.

Trainer Lucien Favre schafft mit vier Siegen beim BVB die Wende.

schafft mit vier Siegen beim die Wende. Coach Florian Kohfeldt ist mit Werder Bremen in der Krise.

ist mit in der Krise. Mario Basler: Borussia Dortmund will Favre durch Kohfeldt ersetzen.

München/Dortmund - Drei Jahre spielte Mario Basler für Werder Bremen. Bis heute kennt sich der Europameister von 1996 gut im Fußball rund um die Hansestadt aus. Besonders relevant werden die Werderaner derzeit, weil sie in der Bundesliga unerwartet gegen den Abstieg spielen.

Mario Basler bringt Florian Kohfeldt von Werder Bremen als BVB-Coach ins Spiel

Das bleibt nicht ohne Folgen: Erste Diskussionen um Florian Kohfeldt werden nach dem 1:6 beim FC Bayern München in der Allianz Arena und Tabellenplatz 15 laut, dabei gilt der 37-jährige Coach als eine der großen deutschen Trainer-Hoffnungen für die Zukunft. Jetzt hat Basler ihn aber als möglichen neuen Trainer beim BVB ins Spiel gebracht.

Und das, obwohl Lucien Favre in Westfalen gerade erst die Wende geschafft hat und seinen Trainerjob bei der Borussia verteidigt hat.

Mario Basler: „Ich weiß, dass Borussia Dortmund ihn haben will“

„Ich weiß, dass Borussia Dortmund ihn haben will und zwar schnellst möglich. Ich bin mir ganz sicher, dass Borussia Dortmund alles tun wird, um ihn zu bekommen. Über seine Zukunft muss er sich überhaupt keine Gedanken machen“, meinte Basler im Kult-Fußball-Talk „Doppelpass“ bei Sport1 über Kohfeldt.

Auch Experte Marcel Reif meinte in der Sendung, dass Kohfeldt „in Dortmund ganz dick auf dem Zettel“ stünde.

BVB: Marcel Rief empfiehlt Julian Nagelsmann

„Lucien Favre wird auch nicht unter der Brücke landen, wenn sein Job in Dortmund vorüber ist", sagte Reif weiter und empfahl den Dortmundern einen anderen möglichen Nachfolger, RB-Leipzig-Coach Julian Nagelsmann: „Der ist sehr weit für sein Alter. In München und in Dortmund sollten sie genau hinschauen.“

Dabei hat der 62-jährige Favre die letzten vier Bundesliga-Spiele allesamt gewonnen, der BVB erzielte dabei 13:2-Tore. Und trotzdem muss der Schweizer gehen?

FC Bayern München: Mario Basler kritisiert heutige Spielergeneration

Kohfeldt trifft mit Werder am kommenden Spieltag unter der Woche auf den FSV Mainz 05, die Rheinhessen spielen selbst gegen den Abstieg. Favre muss mit Dortmund dagegen im Spitzenspiel gegen RB Leipzig ran.

Am Dienstag coacht Lucien #Favre zum 50. Mal ein Spiel in der @Bundesliga_DE als Cheftrainer des #BVB. Sein aktueller Punkteschnitt ist historisch gut!



Die nächste Möglichkeit für beide Bundesliga-Trainer, sich beim aktuellen Arbeitgeber zu beweisen.

Basler kritisierte unabhängig von der Trainer-Frage in Dortmund im „Doppelpass“ derweil auch die gegenwärtige Spielergeneration, explizit die Mannschaft des FC Bayern, denn „die haben perfekt gegen Kovac gespielt“ (Ex-Bayern-Trainer Niko Kovac, d. Red.).

Steile Thesen von Basler, wie man es vom 50-Jährigen kennt. Ob er in punkto BVB Recht behalten wird?

Während Ex-Bayer Basler steile Thesen aufstellt, sieht sich David Alaba beim FC Bayern München einer neuen Konkurrenzsituation links hinten gegenüber - und die Fans des Rekordmeisters kritisieren Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge wegen eines neuen Geschäftsmodells.

