Lügen-Vorwürfe wegen FC Bayern-Wechsel: Jetzt rechtfertigt sich Kovac

Eintracht-Trainer Niko Kovac nimmt nach Lügen-Vorwürfen jetzt Stellung und spricht über den Wechsel zum FC Bayern München.

Frankfurt/Main - Rückendeckung erhält Eintracht-Frankfurt-Coach Niko Kovac diese Tage wohl nur aus München. „Ich kann die Entscheidung absolut nachvollziehen“, meinte beispielsweise Joshua Kimmich (tz.de hat darüber berichtet). Gerade in dieser Saison finde ich es beachtlich, was Niko Kovac mit Frankfurt geleistet hat, ungeachtet der Niederlage in Leverkusen.“ Er erwähnt lobend die unangenehme Spielweise der Eintracht, die für ihn „die positive Überraschung der Saison“ ist.

Doch die Eintracht-Fans können dem überraschenden Ende in Frankfurt wenig Positives abgewinnen. Die meisten Anhänger unterstellen dem Coach sogar, bei der Pressekonferenz am Freitag gelogen zu haben. Dort sagte Kovac: "Ich habe vor einer Woche gesagt, dass es keinen Zeitpunkt zu Bayern gab." Das habe sich schlagartig geändert. Gestern sei eine Dynamik in den Tag, den er selbst noch nie erlabt habe. Kovac habe am Donnerstag (einen Tag vor der PK) einen Anruf und ein Angebot aus München erhalten. Er habe das Angebot dann angenommen. Ob Kovac wirklich nicht schon vorher Kontakt mit dem FC Bayern München hatte? Im kleinen Kreis nahm Kovac nun Stellung. Extratipp.com* und bild.de berichten.

Lügen-Vorwürfe wegen Bayern-Wechsel: Jetzt rechtfertigt sich Niko Kovac

„Als ich im Dezember 2016 meinen Vertrag bei Eintracht verlängert habe, wurde eine Klausel eingebaut, dass ich bei dem Angebot eines Vereins aus der Champions League gehen kann, weil ich weiß, dass im Fußball viel passieren kann. Ich war von mir überzeugt, dass ich es im Zusammenspiel mit der Mannschaft schaffen könnte, interessant zu werden für einen großen Verein, deswegen die Klausel. Die Entscheidung, zu Bayern zu gehen, ist nicht an einem Tag passiert, sie ist schon gelegt worden mit meiner Vertragsunterschrift damals" so Kovac.

Das würde bedeuten, der 46-Jährige hatte 2016 schon das Ziel, einen größeren Club als Eintracht Frankfurt zu coachen. Ein Zeichen seines Ehrgeizes? Oder ist Kovac einfach ein Profi im harten Bundesliga-Geschäft? Darüber müssen sich die Eintracht Fans ihr eigenes Urteil bilden. „Die, die mich kennen, wissen dass es ein Ziel für mich ist, Bayern zu trainieren. Das ist nicht eine Entscheidung gegen Eintracht, sondern eine für mich und meine Zukunft.“ Als das Bayern-Angebot kam, geht alles fix. Kovac muss am Donnerstag nicht lange überlegen und sagt den Bayern-Bossen zu.

Wann unterschreibt Kovac seinen Vertrag?

