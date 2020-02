"Aus einem Esel kann man kein Rennpferd machen!" So reagieren Twitter-User auf das Schalker 0:0 in Mainz

Vernichtende Kritik von Twitter-Usern: Der FC Schalke 04 kassiert passend zu seiner ersten Krise in dieser Saison eindeutige Urteile nach dem 0:0 beim FSV Mainz 05.

Mainz - Es gibt im Fußball Spiele, die 0:0 enden und trotzdem den Zuschauer von seinem Sitz reißen. Das Bundesliga-Spiel zwischen dem FSV Mainz 05 und dem FC Schalke 04 gehörte aber definitiv nicht dazu, wie RUHR24.de* berichtet.

Nicht nur, dass beide zusammen 146 (!) Fehlpässe in 90 Minuten spielten: Die Torchancen ließen sowohl quantitativ als auch qualitativ zu wünschen übrig.

Kein Wunder also, dass Twitter-User nach dem Spiel des FSV Mainz 05 gegen den FC Schalke 04 herbe Kritik am S04* äußerten. Immer häufiger wird auch Trainer David Wagner (48) genannt.

Der musste am Sonntag (16. Februar) mit ansehen, wie sein Team in der Bundesliga zum vierten Mal in Folge nicht gewinnen konnte (drei Unentschieden, eine Niederlage). Noch dazu gelang in demselben Zeitraum nur ein magerer Treffer.

rawi

