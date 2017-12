ManCitys Siegesserie gerissen - Arsenal-Remis bei Wenger-Rekord

Die Erfolgsserie von Manchester City in der englischen Premier League ist gerissen. Ausgerechnet das abstiegsbedrohte Crystal Palace bremste den Tabellenführer aus.

London - Die Siegesserie des souveränen Tabellenführers Manchester City in der englischen Premier League ist gestoppt. Das Team von Startrainer Pep Guardiola musste sich nach 18 Erfolgen nacheinander bei Abstiegskandidat Crystal Palace mit einem 0:0 begnügen. Ex-Meister FC Arsenal rückte unterdessen in der letzten Begegnung des Jahres im Ligarekordspiel von Teammanager Arsene Wenger trotz eines auch nur mageren 1:1 (0:0) bei Schlusslicht West Bromwich Albion vorübergehend auf Rang fünf vor.

Manchester konnte am Ende mit dem Remis sogar hochzufrieden sein. Denn die Citizens hatten Glück, dass Torwart Ederson in der ersten Minute der Nachspielzeit einen Foulelfmeter von Luka Milivojevic parieren konnte.

ManCity noch mit komfortablen Vorsprung

Der Vorsprung von ManCity auf den zweitplatzierten Titelverteidiger FC Chelsea beträgt trotz des Dämpfers immer noch stolze 14 Punkte. Mit einem weiteren Dreier hätte Pep Guardiola seinen eigenen Rekord von 19 Siegen in Folge eingestellt, den er in der Saison 2013/14 mit Bayern München erzielt hatte.

Die Citizens mit den deutschen Nationalspielern Ilkay Gündogan und Leroy Sane in der Startelf kamen in der ersten Halbzeit nicht in den gewohnten Schwung. Die Londoner Platzherren störten mit frühem Pressing und agierten aus einer sicheren Abwehr heraus. Die Gäste hatten kaum einmal die Möglichkeit zu einem schnellen Gegenzug.

Arsenal-Remis bei Wenger-Rekord

Wie ManCity hatte auch Arsenal bei einem Außenseiter erhebliche Probleme. Nur mit Shkodran Mustafi aus dem deutschen Weltmeister-Trio in der Anfangsformation - Mesut Özil musste wegen Knieproblemen passen und Per Mertesacker 72 Minuten zunächst zuschauen - taten sich die Gunners beim Tabellenletzten West Brom lange schwer. In der turbulenten Schlussphase reichte den Gästen auch der späte Führungstreffer durch den chilenischen Torjäger Alexis Sanchez (84.) nicht zum Sieg, denn die Hausherren glichen eine Minute vor Ablauf der regulären Spielzeit per Handelfmeter aus.

Für Arsenal-Teammanager Wenger war der West-Midlands-Auftritt seiner Elf, die sich an den zuvor punktgleichen Tottenham Hotspur (am Donnerstag gegen West Ham United) vorbeischoben, das 811. Premier-League-Spiel als Trainer seit seinem Amtsantritt bei den Gunners im Oktober 1996. Dadurch löschte der Franzose den bisherigen Rekord von Sir Alex Ferguson (810 Premier-League-Spiele). Der legendäre Schotte hatte bei Rekordmeister Manchester United allerdings schon vor der Gründung der Premier League im Jahr 1992 auch in 223 Punktspielen der Vorgänger-Klasse First Division auf der Bank gesessen. Damit kam Ferguson von 1986 bis zu seinem Rücktritt vor vier Jahren bei den Red Devils auf 1033 Begegnungen in Englands höchster Spielklasse.

SID/dpa