FC Sevilla gegen Manchester United im Live-Ticker: Bitterer Ausfall für ManU im Halbfinal-Kracher

Kracher-Halbfinale in der UEFA Europa League: Am Sonntag um 21 Uhr trifft die Elf von Ole Gunnar Solskjaer in Köln auf Rekordsieger FC Sevilla. Der Live-Ticker.

Halbfinale in der UEFA Europa League*: Manchester United fordert den FC Sevilla .

fordert den . Anstoß in Köln ist am Sonntag, den 16. August um 21 Uhr.

ist am Sonntag, den 16. August um 21 Uhr. Erleben Sie die Partie hier im Liveticker.

+++TICKER AKTUALISIEREN+++

Update vom 16. August, 17:10 Uhr: Beide Teams können heute Abend nahezu in Bestbesetzung antreten. Es gibt keine Sperren und fast alle Spieler sind ein Bord. Nur bei Manchester United gibt es personaltechnisch einen kleinen Wermutstropfen. Luke Shaw konnte die Reise nach NRW verletzungsbedingt nicht antreten. Der Linksverteidiger zog sich Mitte Juli gegen seinen Ex-Klub Southampton eine Knöchelverletzung zu und hoffte noch auf ein Comeback in dieser Saison. „Luke fällt leider für den Rest der Saison aus. Das ist ein harter Schlag für ihn und für uns. Er war in Top-Form,“ sagte United-Trainer Ole Gunnar Solskjaer.

Erstmeldung vom 14. August: Köln - Beide haben sie den großen Pott schon nach Hause geholt: Der FC Sevilla triumphierte von 2014 bis 2016 gleich dreimal* am Stück und wurde 2017 von Manchester United abgelöst, die sich im Finale gegen Ajax Amsterdam durchsetzten. Sevilla ist gemeinsam mit Atletico Madrid Rekordchampion der Europa League*. United siegte im Viertelfinale gegen Kopenhagen, Sevilla gegen Wolverhampton - jeweils mit 1:0.

Das Zeug für den Titel haben zweifellos beide Teams - im Finale warten dann Inter Mailand oder Schachtar Donezk.

🏆 The semi-finals are set!



Who will contest the final?#UEL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 11, 2020

FC Sevilla - Manchester United im Live-Ticker: Beide kommen in Top-Form

Nordrhein-Westfalen wird zum Schauplatz des Finalturniers*, bei dem das zweite Halbfinale in Düsseldorf und das Finale erneut in Köln ausgetragen wird. Sevilla verlor seit dem Re-Start nach Corona noch keine Partie, ist seit dem 9. Februar ungeschlagen. Besonders in der Verteidigung läuft es: In den letzten acht Pflichtspielen kassierte die Mannschaft von Trainer Julen Lopetegui nur ein einziges Gegentor.

Doch auch United kommt mit breiter Brust nach Deutschland: Die Red Devils kassierten in den letzten 24 Pflichtspielen nur eine Niederlage (1:3 gegen Chelsea im FA Cup-Halbfinale). Verlassen dürfen sich die Nordengländer dabei stets auf Bruno Fernandes. In neun EL-Spielen für Sporting (fünf Einsätze, fünf Tore) und United (vier Einsätze, zwei Tore) erzielte er sieben Treffer - damit liegt er in der Torjägerliste des Wettbewerbs vorne. Ob er auch im Halbfinale netzt und zu den Rekordspielern der Europa Leauge* aufschließen kann - erfahren Sie es ab 21 Uhr hier im Ticker. (cg) *tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks