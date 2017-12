Manchester United: Lukaku verletzt sich bei Unentschieden gegen Southampton

Manchester United, der Tabellenzweite der englischen Premier League, kam gegen den FC Southampton nicht über ein Remis hinaus. Dabei verletzte sich zudem Stürmerstar Romelu Lukaku.

Manchester - Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat am 21. Spieltag der Premier League erneut wichtige Punkte verschenkt. Das Team von Startrainer José Mourinho kam am Samstag gegen den FC Southampton trotz zahlreicher Chancen nicht über ein 0:0 hinaus und fiel auf den dritten Tabellenplatz zurück.

Bereits nach acht Minuten verletzte sich Stürmer Romelu Lukaku bei einem Zusammenprall mit Southampton-Verteidiger Wesley Hoedt und musste ausgewechselt werden. Hoedt hatte den belgischen Nationalspieler am Kopf getroffen. Lukaku musste minutenlang behandelt werden, bevor er auf einer Trage vom Platz getragen wurde. Für ihn kam Marcus Rashford ins Spiel.

Ex-Dortmunder Mchitarjan von eigenen Fans verhönt

Der frühere Dortmunder Henrich Mchitarjan, der bei Man United von Beginn an spielte, konnte im Sturm nicht überzeugen und wurde bei seiner Auswechslung in der 65. Minute von den eigenen Fans mit hämischem Applaus bedacht. Nach Spielende gab es Pfiffe im Stadion. Manchester United hat als Dritter 14 Punkte Rückstand auf den Tabellenführer Man City, der am Sonntag bei Crystal Palace antritt.

