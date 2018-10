Schon wieder: Manchester United mit Problemen bei CL-Heimspiel

Wie schon beim ersten Heimspiel der laufenden Champions-League-Saison hatte Manchester United auch gegen Juventus Turin mit organisatorischen Problemen zu kämpfen.

Manchester - Dem englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United droht erneut eine Strafe. Weil nach der 0:1-Niederlage in der Champions League gegen Juventus Turin mehrere Zuschauer den Platz gestürmt hatten, ermittelt die UEFA jetzt gegen ManUnited. Das gab der europäische Fußballverbund am Mittwoch bekannt. Nach dem Abpfiff am Dienstagabend waren nacheinander mehrere Fans aufs Spielfeld und in Richtung der Spieler gelaufen, dort aber von Sicherheitskräften gefasst worden. Einer von ihnen hatte Glück, Juventus-Star Cristiano Ronaldo mischte sich ein und schoss ein Selfie mit dem Platzstürmer, bevor der von den Ordnern abgeführt wurde.

ManUnited: Strafe auch nach Spiel gegen Valencia

Es ist bereits das zweite Mal in dieser Saison, dass die UEFA gegen Manchester United ermittelt. Im vergangenen Monat wurde der Klub mit einer Geldstrafe in Höhe von 15.000 Euro belegt, weil die Mannschaft zum Heimspiel gegen den FC Valencia zu spät erschienen war und sich der Anpfiff dadurch verzögert hatte. Ob Man United auch für den Platzsturm bestraft wird, entscheidet die UEFA am 22. November.

dpa