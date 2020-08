Kracher-Halbfinale in der Europa Leauge: Manchester United gegen FC Sevilla im Live-Ticker

Kracher-Halbfinale in der UEFA Europa League: Am Sonntag um 21 Uhr trifft die Elf von Ole Gunnar Solskjaer in Köln auf Rekordsieger FC Sevilla. Der Live-Ticker.

Halbfinale in der UEFA Europa League*: Manchester United fordert den FC Sevilla .

fordert den . Anstoß in Köln ist am Sonntag, den 16. August um 21 Uhr.

ist am Sonntag, den 16. August um 21 Uhr. Erleben Sie die Partie hier im Liveticker.

Köln - Beide haben sie den großen Pott schon nach Hause geholt: Der FC Sevilla triumphierte von 2014 bis 2016 gleich dreimal* am Stück und wurde 2017 von Manchester United abgelöst, die sich im Finale gegen Ajax Amsterdam durchsetzten. Sevilla ist gemeinsam mit Atletico Madrid Rekordchampion der Europa League*. United siegte im Viertelfinale gegen Kopenhagen, Sevilla gegen Wolverhampton - jeweils mit 1:0.

Das Zeug für den Titel haben zweifellos beide Teams - im Finale warten dann Inter Mailand oder Schachtar Donezk.

🏆 The semi-finals are set!



Who will contest the final?#UEL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 11, 2020

FC Sevilla - Manchester United im Live-Ticker: Beide kommen in Top-Form

Nordrhein-Westfalen wird zum Schauplatz des Finalturniers*, dem das zweite Halbfinale in Düsseldorf und das Finale erneut in Köln ausgetragen wird. Sevilla präsentierte sich in der aktuellen Europa-League-Saison: Die Andalusier verloren seit dem Re-Start nach Corona noch keine Partie, ist seit dem 9. Februar ungeschlagen. Besonders in der Verteidigung läuft es: In den letzten acht Pflichtspielen kassierte die Mannschaft von Trainer Julen Lopetegui nur einen einziges Gegentor.

Doch auch United kommt mit breiter Brust nach Deutschland: Die Red Devils kassierten in den letzten 24 Pflichtspielen nur eine Niederlage (1:3 gegen Chelsea im FA Cup-Halbfinale). Verlassen dürfen sich die Nordengländer dabei stets auf Bruno Fernandes. In neun EL-Spielen für Sporting (fünf Einsätze, fünf Tore) und United (vier Einsätze, zwei Tore) erzielte er sieben Treffer - damit liegt er in der Torjägerliste des Wettbewerbs vorne. Ob er auch im Halbfinale netzt und zu den Rekordspielern der Europa Leauge* aufschließen kann - erfahren Sie es ab 21 Uhr hier im Ticker. (cg - *tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.)