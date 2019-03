Schockierendes Video: KSC-Fans und Anhänger von SV Waldhof Mannheim prügeln aufeinander ein 

Vor dem Pokalhalbfinale des VfB 1950 Gartenstadt gegen den Karlsruher SC prügeln KSC-Fans und Anhänger des SV Waldhof in der Innenstadt mit Bauzäunen aufeinander ein.

Mannheim - Vor einem Pokalspiel in Mannheim trafen etwa 90 Fußballfans der rivalisierenden Fußballclubs Karlsruher SC und des SV Waldhof am Mittwochabend in der Mannheimer Innenstadt aufeinander. Ein auf Facebook aufgetauchtes Video zeigt nun, mit welcher Gewalt die Fußballfans in der belebten Innenstadt wüteten. Das berichtet MANNHEIM24*.

In einer Seitenstraße rissen sie Bauzäune aus den Verankerungen und warfen mit Absperrungen um sich, prügelten wild aufeinander ein. Mehrere Anwohner filmten die verstörenden Szenen mit ihren Handys.

Massenschlägerei in Mannheim zwischen Fans von Waldhof und KSC: Polizei greift ein

Mehrere hundert Polizisten waren während des Pokalhalbfinales des VfB Gartenstadt gegen den Karlsruher SC im Einsatz und wurden dabei auch von der Bundespolizei unterstützt. Gegen 16:50 Uhr kam es in der Mannheimer Innenstadt dann zu den Ausschreitungen. Die Polizei verhaftete etwa 40 Anhänger des KSC und neun SV-Waldhof-Fans. Zwei Personen wurden mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.

Mannheim: Massenschlägerei zwischen Fans von Waldhof und KSC legt Bahnverkehr lahm

Während die Polizei die Personalien der Schläger aufnahm, kam der Bahnverkehr zum Erliegen. Zahlreiche Schaulustige und Einsatzwägen der Polizei blockierten die Straßenbahngleise. Die Polizeibeamten stellten zahlreiche Sturmhauben und Zahnschützer sicher. Nun wird unter anderem wegen schwerem Landfriedensbruchs ermittelt.

Auch interessant: Vier tote Hunde in Wald gefunden: PETA will „Tierquäler” finden – und belohnt Hinweise

*MANNHEIM24 ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

kp