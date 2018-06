Manuel Neuer nach endgültiger Nominierung: „Ich habe gewusst, dass ...“

Der deutsche Nationaltorwart Manuel Neuer geht trotz langer Verletzungspause ohne Sorgen in die Fußball-WM. Er nahm bei der PK nach der Kader-Nominierung Stellung.

Eppan - „Ich mache mir keine Gedanken, das Risiko ist genauso wie bei jedem anderen Spieler auch“, sagte der Keeper des FC Bayern am Montag in Eppan nach seiner Nominierung für den endgültigen WM-Kader. Der 32-Jährige hatte am Samstag beim 1:2 im Testspiel gegen Österreich nach anderthalb Jahren sein Comeback in der DFB-Auswahl bestritten. „Ich habe den Glauben nie verloren“, versicherte Neuer.

Der Weltmeister wird als deutsche Nummer eins zur Weltmeisterschaft nach Russland fahren. Aus dem Kader gestrichen wurde stattdessen Torwart Bernd Leno von Bayer Leverkusen. „Es tut mir leid für Bernd Leno, dass er abreisen muss“, sagte Neuer.

Alle Infos zur Nominierung finden Sie zum Nachlesen in unserem Ticker

Der Bayern-Schlussmann hatte zuvor Bundestrainer Joachim Löw signalisiert, dass er sich wieder zu 100 Prozent fit fühle. „Ich habe gewusst, dass ich es schaffen kann und schaffen werde“, sagte Neuer. Die Zwangspause seit vergangenem September sei „eine sehr lange und sehr harte Zeit“ für ihn gewesen. Nun sei er jedoch überzeugt, den Belastungen der WM standhalten zu können.

dpa