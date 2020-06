Ex-Münchner erwägt plötzliches Karriereende - 2013 gewann er mit dem FC Bayern die Champions League

Mario Gomez vom VfB Stuttgart beendet laut einem Medienbericht nach dieser Saison seine Karriere. Dabei soll der Ex-Stürmer des FC Bayern München Angebote aus den USA vorliegen haben.

Bericht: Mario Gomez beendet zum Saisonende seine Karriere beim VfB Stuttgart und in der Bundesliga* .

beendet zum Saisonende seine Karriere beim und in der . Der einstige Stürmer des FC Bayern München* soll Angebote aus den USA vorliegen haben.

Gomez hatte 2007 mit dem VfB die Meisterschaft sowie 2013 mit den Bayern das Triple gewonnen.

München/Stuttgart - Nach dieser Saison ist für Mario Gomez Schluss. Das berichten die Stuttgarter Nachrichten. Demnach wird der frühere Nationalspieler seinen Heimatklub VfB Stuttgart definitiv verlassen und wohl auch seine Karriere beenden.

Mario Gomez: Einst vom VfB Stuttgart zum FC Bayern München

Der Vertrag des Angreifers, der am 10. Juli 35 Jahre alt wird, läuft nach dieser Spielzeit aus. Gomez hatte sich nach dem Abstieg der Schwaben in der vergangenen Saison aus der Bundesliga entschieden, mit dem Traditionsklub aus der baden-württembergischen Landeshauptstadt den Gang in die Zweitklassigkeit anzutreten.

2018 war der Vize-Europameister von 2008 über die Stationen FC Bayern München* (2009 - 2013), AC Florenz, Besiktas Istanbul und VfL Wolfsburg zum VfB zurückgekehrt.

Mario Gomez: Ex-Bayern-Star kommt beim VfB Stuttgart kaum zum Einsatz

In dieser Saison hat der Routinier in 20 Einsätze in der 2. Liga bislang sechs Tore erzielt und einen weiteren Treffer vorbereitet. Sowohl beim 3:2 gegen den HSV als auch beim 2:0 der Stuttgarter bei Dynamo Dresden* saß der einstige Bundesliga-Star jeweils über 90 Minuten nur noch auf der Bank.

Und: In den vergangenen sieben Pflichtspielen kam er nur auf drei Einsätze. Jetzt hat er sich offenbar für ein Karriereende entschieden. Am Wochenende hatte bereits Sky berichtet, dass es für ihn nach dieser Spielzeit nicht weitergeht.

Karriereende von Mario Gomez? VfB-Profi soll Angebote aus den USA haben

Wie die Stuttgarter Nachrichten weiter schreiben, soll der wuchtige Stoßstürmer Angebote aus den USA vorliegen haben. Ob der aus Oberschwaben stammende Ex-Bayern-Profi in der MLS seine Laufbahn ausklingen lässt?

Momentan spricht den Berichten zufolge mehr für ein Karriereende - bestenfalls mit einem Aufstieg und der Rückkehr seines VfB Stuttgart in die Bundesliga.

pm

*tz.de ist Teil des deutschlandweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks