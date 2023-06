Marktwert-Update: Vier Bayern-Spieler ganz oben auf „Verlierer-Liste“

Von: Luca Hartmann

Der FC Bayern München steht am Ende der Saison mit nur einem Titel da. Viele Stars haben jetzt deutlich an Marktwert verloren.

München - Der FC Bayern München hat eine turbulente Saison hinter sich. In der Champions League und im DFB-Pokal schieden die Münchner jeweils im Viertelfinale aus und sind damit hinter den eigenen Ansprüchen zurückgeblieben. Zwischenzeitlich folgte der geräuschvolle Rausschmiss von Julian Nagelsmann, Hasan Salihamizdic und Oliver Kahn. Neu-Trainer Thomas Tuchel führte den FCB am letzten Spieltag immerhin an Borussia Dortmund vorbei zur Deutschen Meisterschaft.

FC Bayern München Gründung: 27. Februar 1900 Trainer: Thomas Tuchel Mitglieder: Über 300.000 (Stand: 29. März 2023)

Bayern-Stars führen „Verlierer-Liste“ an

Grund für die enttäuschende Saison des FC Bayern war auch, dass einige Spieler nicht konstant Top-Leistungen abrufen konnten. Insbesondere Superstar Sadio Mané, der vor der Saison vom FC Liverpool gekommen war und mithelfen sollte, die Lücke vom Abgang von Robert Lewandowski zu füllen, blieb hinter den Erwartungen der FCB-Bosse zurück. Am 31-Jährigen sollen mehrere Vereine aus der Premier League interessiert sein.

Laut neustem Update von transfermarkt.de muss Mané die größten Abstufungen in Sachen Marktwert hinnehmen. Der Senegalese verlor im Vergleich zum März satte 20 Millionen Euro an Wert und kommt jetzt „nur“ noch auf einen Marktwert von 25 Millionen Euro. Genauso ergeht es Leon Goretzka. Der Nationalspieler, der seit Wochen nicht an seine Top-Form herankommt, verliert auch 20 Millionen an Wert und steht damit jetzt bei einem Marktwert von 45 Millionen Euro.

Einige Bayern-Spieler wie Leon Gortezka (vorne) verlieren im neusten Update von transfermarkt.de deutlich an Marktwert. © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Mané, Goretzka, Kimmich und Co. - Viele FCB-Stars verlieren an Wert

Mit jeweils einem Minus von 20 Millionen Euro führen Mané und Goretzka die Liste der größten Martktwert-Verlierer aus der Bundesliga an. Doch auch auf den Plätzen dahinter sind einige FCB-Stars zu finden. Joao Cancelo, der die Bayern nach einem halben Jahr Leihe von ManCity wieder verlässt, verliert satte zehn Millionen an Wert und fällt von 60 auf 50 Millionen Euro.

Auf Platz vier der größter Verlierer folgt Thomas Müller. Sein Marktwert sinkt um sechs Millionen von 18 auf jetzt zwölf Millionen Euro. Joshua Kimmich, der gerne beim FC Bayern bleiben will, Leroy Sané und Lucas Hernández sind ebenfalls unter den Top Ten der Marktwert-Verlierer zu finden. Dabei verlieren alle fünf Millionen Euro an Wert. Demnach ist Kimmich jetzt noch 75 Millionen Euro wert, Sané 65 Millionen und Hernández 45 Millionen.

FC Bayern: Musiala wertvollster Bundesliga-Profi - Pavard gewinnt an Wert.

Neben den vielen Verlierern gibt es jedoch auch zwei Gewinner beim FC Bayern. Nachdem Jude Bellingham die Bundesliga verlassen hat und nach Madrid gewechselt ist, führt nun Jamal Musiala die Liste der wertvollsten Bundesligaspieler an. Im Vergleich zum März bleibt Musialas Marktwert bei 110 Millionen Euro stehen. Damit liegt er vor Leverkusens Florian Wirtz (85 Millionen) und Randal Kolo Muani (80 Millionen) von Eintracht Frankfurt.

Kolo Muani ist dabei, wie schon im März, der größte Gewinner und verzeichnet ein Plus von 15 Millionen Euro. Beim FC Bayern hingegen gewinnt lediglich Benjamin Pavard an Wert. Der Verteidiger, der seinen Vertrag beim FCB offenbar nicht verlängern will, steigert seinen Marktwert um fünf Millionen Euro von 35 auf 40 Millionen. (luha)