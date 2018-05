Martina Müller vor dem Finale der Champions League: "Wolfsburg kann das stemmen"

Die Fußbalfrauen des VfL Wolfsburg bestreiten am Donnerstag um 18 Uhr (Sport1 live) in Kiew das Endspiel in der Champions League. Gegner ist Olympique Lyon.

Sie war dabei, 2013, als die Fußballfrauen des VfL Wolfsburg erstmals das Triple gewannen. Martina Müller, inzwischen 38, Nordhessin aus Kaufungen, triumphierte mit den Niedersachsen in der Bundesliga, im DFB-Pokal und in der Champions League. Heute Abend nun will der VfL nachlegen: In Kiew geht’s um 18 Uhr (Sport1 live) erneut gegen Olympique Lyon. Das Team aus Frankreich, gegen das vor fünf Jahren der Triumph gelang. Das Team aber auch, gegen das es am 26. Mai 2016 in Reggio Emilia im Endspiel der Königsklasse eine bittere Niederlage im Elfmeterschießen gab.

„Wir haben etwas gutzumachen“, sagt Torhüterin Almuth Schult (27), die überragende Spielerin am vergangenen Samstag beim 3:2 im Elferkrimi des DFB-Pokalfinals gegen Bayern München. Und was sagt Martina Müller, die nordhessische Niedersächsin, vor diesem Knüller? Wir erreichten sie am Telefon:

Frau Müller, was machen sie am Donnerstagabend?

Martina Müller: Ich werde auf dem Fußballplatz trainieren.

Und nicht am Fernseher mit dem VfL mitfiebern?

Müller: Nein. Ich kicke ja noch beim STV Holzland bei Helmstedt in der Landesliga. Und unsere Saison ist noch nicht zuende.

Und, wie steht das Team da, geht noch etwas?

Müller: Wir sind Dritter, können nichts mehr bewegen. Aber da ich inzwischen Vollzeit arbeite bei VW und parallel noch eine Weiterbildung absolviere, kann ich ohnehin nur einmal pro Woche mit dem Team trainieren. Und dieses eine Mal kann und will ich nun nicht auch noch ausfallen lassen. Da bin ich meinen Mitspielerinnen verpflichtet. Wir gehen um 18.30 Uhr auf den Platz und werden schon irgendwie vorher, nachher und nebenbei das Geschehen verfolgen. Im Vereinsheim gibt es einen Fernseher.

Gab es keine Einladung vom VfL, nach Kiew mitzureisen oder im Wolfsburger Stadion mit den alten Weggefährtinnen am TV mitzufiebern?

Müller: Nein, gab es nicht. Unser alter Co-Trainer stellt zwar eine kleine Party auf die Beine, aber ehrlich gesagt habe ich inzwischen eine große Distanz zum VfL. Und im aktuellen Team sind ja auch nicht mehr viele Spielerinnen dabei, die zu meiner Zeit schon in Wolfsburg aktiv waren.

Verspüren Sie also keine Wehmut jetzt im Rückblick auf 2013?

Müller: Natürlich war unser Triumph vor fünf Jahren die Krönung einer optimalen Saison. Für den Verein war es etwas Historisches, für mich wie für jede andere Spielerin ist es bis heute eine herausragende Erinnerung.

Vermögen Sie die Chancen der Wolfsburger heute einzuschätzen?

Müller: Der VfL hat eine starke Truppe mit viel Selbstvertrauen, die das stemmen kann. Absolut. Mit international erfahrenen Spielerinnen. Aber das hat Lyon um unsere Nationalspielerin Dzsenifer Maroszsan und die norwegische Stürmerin Ada Hegerberg auch. Ich denke, die Chancen sind 50:50, einen Favoriten gibt es aus meiner Sicht wohl nicht. Es ist wie immer in solchen finalen Spielen: Wer die schlechteren Nerven hat, wer mehr Fehler macht, der wird als Verlierer vom Platz gehen.

Martina Müller (38) aus Kaufungen bei Kassel spielte von 2005 bis 2015 beim VfL Wolfsburg, bestritt 101 Länderspiele, war Weltmeisterin 2003 und 2007, Europameisterin 2001 und 2009, zweimal Deutsche Meisterin. Sie ist ledig, hat ein Haus gebaut in Wolfsburg.