Martinez über „Glücklos“ Sevilla: „Wer das denkt, liegt total daneben!“

Ganz und gar kein Glückslos: Bayerns Spanier Javi Martinez hat Riesenrespekt vor dem vermeintlich leichten Champions-League-Gegner aus Sevilla.

München - Auf Besiktas Istanbul folgt der FC Sevilla: Der FC Bayern hat in dieser Saison (wieder einmal) mächtig Losglück in der Champions League, möchte man meinen. Einer jedoch teilt diese Meinung ganz und gar nicht: Bayerns spanischer Mittelfeldmann Javi Martinez (29).

„Wer denkt, gegen Sevilla würde es leicht, liegt total daneben“, sagte Martinez in einem Interview mit goal.com. „Wenn wir nicht bei hundert Prozent sind, werden wir diese Runde nicht überstehen. Wir dürfen Sevilla auf keinen Fall unterschätzen. Wir müssen sie einfach als das betrachten, was sie sind: als große Mannschaft. Sie haben Spieler mit Kämpfermentalität und großer Qualität.“

„Gegen United waren sie beeindruckend“

Martinez verfolge seine Heimatliga intensiv: „In der Hinrunde war Sevilla nicht gut in Form, aber seit dem Jahreswechsel spielen sie wirklich gut. Noch wichtiger: Sie spielen wie ein Top-Team. In den beiden Partien gegen Manchester United haben sie gezeigt, dass sie eine große Mannschaft sind. Gerade in den entscheidenden Phasen der Spiele haben sie eine beeindruckende Leistung gezeigt. Sie sind sehr gefährlich.“

Martinez prophezeit, dass die Atmosphäre im Estadio Ramon Sanchez Pizjuan in Sevilla der des Achtelfinals in Istanbul in nichts nachstehen wird: „Die Partien in Sevilla gehören aufgrund der Atmosphäre zu den ganz besonderen in Spanien. Die Fans sind extrem laut. Allgemein hatten wir in dieser Saison großes Glück mit unseren Auswärtsspielen. Wir haben im Celtic Park gespielt, das war außergewöhnlich, in Istanbul war es unfassbar laut. Ich habe immer noch ein Summen im Ohr. (lacht) Und jetzt geht es nach Sevilla, das wird ebenfalls großartig.“

cg

