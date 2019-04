Zahlreiche Schmuddel-Anfragen von hübschen Frauen - Mats Hummels kommt ins Grübeln

Huch! Was ist da denn los? Mats Hummels sieht sich mit zahlreichen Anfragen konfrontiert, die wohl in die Schmuddel-Schublade gehören. Der Star des FC Bayern München ist verwirrt.

München - Erst die Ausbootung aus der Nationalmannschaft durch Jogi Löw, dann die Gerüchte um Lena Meyer-Landrut, jetzt auch noch höchst pikante Anfragen: Mats Hummels, der sich nach seinem Aus in der DFB-Elf voll auf den FC Bayern München konzentrieren wollte und vor dem wichtigen Bundesligaspiel gegen Werder Bremen (zum Live-Ticker von tz.de*) keine Ablenkung gebrauchen kann, wirkt etwas verwirrt.

In seiner Insta-Story zeigt Mats Hummels zahlreiche Screenshots von privaten Nachrichten von sehr hübschen Frauen, mit denen er leicht überfordert scheint. Vor allem ein Begriff bringt ihn stark ins Grübeln: „Ontas“. Was soll das nur sein? Mats Hummels verdächtigt auf seinem Instagram-Account einen Trend dahinter, auch wenn er sich „nicht sicher“ ist. Auch die vielen Follower des FC-Bayern-Verteidigers sind in der Hinsicht überfragt.

Was weder Mats Hummels noch seine Fans wissen: Dahinter versteckt sich wohl eine schmuddelige Anfrage an den Bayern-Star. Denn der Begriff „Ontas“ leitet sich vom spanische „Donde estas“ (Deutsch: „Wo bist du?“) ab, ist eine verkürzte Form, der zum Slang-Begriff wurde und ursprünglich als versteckte Sex-Anfrage diente - vor allem im lateinamerikanischen Raum. Der zweckentfremdete Begriff wurde so auch zum Trend bei Social Media.

Mats Hummels ist natürlich nicht alleine mit diesem Problem. Es gibt zahlreiche andere prominente „Opfer“, die solche Anfragen erhalten, nur weniger proaktiv damit umgehen und das dann auch mit der Öffentlichkeit teilen. Hummels hat es getan - weil er wie im Fußball wohl gerne auf Probleme hinweist.

Mats Hummels: Verteidiger vom FC Bayern München kann sich beruhigt zurücklehnen

Ein Problem an sich hat Mats Hummels jetzt natürlich nicht, er ist ja bekanntlich glücklich mit Cathy Hummels verheiratet, die sich zu der Thematik zunächst nicht geäußert hat. Er muss sich also erst gar keine Gedanken darüber machen, ob er auf die „Ontas“-Anfragen der vielen hübschen Frauen eingehen sollte. Vor allem nicht im so wichtigen Saison-Endspurt.

