Tuchel und das Herzblatt: FC Bayern sucht Partner für Abwehrboss de Ligt

Von: Philipp Kessler, Hanna Raif

Beim FC Bayern entwickelt sich vor dem Saisonendspurt ein interner Zweikampf in der Defensive. Die Frage: Wer unterstützt Abwehrchef Mathijs de Ligt?

München – Die Nachrichten von seinen Kollegen kommen von der Säbener Straße – und aus Ibiza. Während Benjamin Pavard nach seinem soliden Auftritt beim 2:1 des FC Bayern München in Bremen bis gestern durchschnaufen konnte, hatten Dayot Upamecano und Lucas Hernandez ein straffes Programm. Reha-Training stand für beide an, die Comebacks nach Muskelfaser- (Upamecano) und Kreuzbandriss (Hernandez) rücken näher.

Mathijs de Ligt Geburtsdatum: 12. August 1999 (23 Jahre) Verein: FC Bayern München Position: Innenverteidigung Marktwert: 75 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

FC Bayern sucht Partner für Mathijs de Ligt: Lucas Hernandez sorgt mit Kurztipp für Aufsehen

Und Hernandez musste zudem noch kurz in den Flieger. Eine kleine Auszeit mit seiner neuen Freundin, dem italienischen Model Cristina Buccino, passt doch ganz gut zum Reha-Endspurt. Also lieber im VIP-Beach-Club abhängen als die Mitspieler im TV verfolgen? Ansichtssache.

Hernandez hat nicht gegen die Regeln verstoßen, aber es ist ganz gut, dass sein Comeback in dieser Saison nicht mehr forciert wird. Man erinnert sich noch gut an den Wirbel um die Reise von Serge Gnabry zur Fashion Week, nichts anderes wäre da ein Liebestrip eines anderen Kader-Spielers am freien Tag nach Ibiza.

Thomas Tuchel (l.) sucht den perfekten Partner für Matthijs de Ligt. © IMAGO/Mladen Lackovic

Benjamin Pavard oder Dayot Upamecano: Wer läuft gegen Schalke neben Matthijs de Ligt auf?

Hernandez aber darf derzeit (noch) sein Ding machen, aktuell werden die Übungen mit Ball intensiver. Weil man trotzdem kein Risiko eingehen will, ist der Kampf um den Platz neben Abwehrboss Matthijs de Ligt für die letzten drei Spiele nur zu einem Duell geworden. Schon am Samstag (15.30 Uhr) gegen Schalke 04 stellt sich die Frage, ob Pavard wieder weichen muss – oder Upamecano von ihm nach zwei Wochen Ausfallzeit ins zweite Glied verdrängt wurde.

„Er hat viel Erfahrung und weiß, was er machen muss, wenn er als Innenverteidiger spielt“, sagt de Ligt über Pavard, der gegen Hertha und in Bremen neben ihm agierte. Während Noussair Mazraoui auf der rechten Seite zum Zug kam, machte das Duo im Zentrum der Abwehrreihe seine Sache solide.

Wen bringt Tuchel in der Innenverteidigung? Entscheidung hat Einfluss auf Pavards Zukunft

Pavards Leistung passte zur Entwicklung, die der Franzose seit der für ihn persönlich total verkorksten WM genommen hat. Anstatt sich vom Frust über den Status als degradierter Bankdrücker runterziehen zu lassen, hat er sich selbst aus dem Loch gezogen und als einer der wenigen Spieler im Bayern-Kader in diesem Fußballjahr konstante Leistung gezeigt. Erst als Rechtsverteidiger, nun eben im Zentrum. Also da, wo er sich am wohlsten fühlt – und auch bleiben will.



Es ist von der Säbener Straße zu hören, dass die Auftritte des 27-Jährigen auch intern Eindruck gemacht haben. Zieht man dazu die groben Patzer heran, die sich Upamecano vor seinem Ausfall geleistet hat – unter anderem beim Champions-League-Aus in der Königsklasse war er zweimal der Unglücksrabe –, ist es nur logisch, dass über die ideale Besetzung für die restlichen drei Partien im Meisterkampf nachgedacht wird.

Die Entscheidung wird maßgeblichen Einfluss auf Pavards Zukunft in München haben. Sein Vertrag läuft noch ein Jahr – und in den anstehenden Gesprächen ist aktuell: alles offen. (hlr, pk)