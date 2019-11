Neuer Trainer-Favorit beim FC Bayern? FCB „würde alles tun, um ihn zu kriegen“

Beim FC Bayern läuft die Suche nach einem neuen Trainer auf Hochtouren. Berichten zufolge soll ein Trainer aus der Premier League der Top-Favorit sein.

Der FC Bayern setzte sich im Bundesliga-Klassiker unter Interimstrainer Hansi Flick mit 4:0 gegen Dortmund durch.

setzte sich im Bundesliga-Klassiker unter Interimstrainer Hansi Flick mit 4:0 gegen Dortmund durch. Hansi Flick soll bis auf Weiteres Cheftrainer des FC Bayern München bleiben.

soll bis auf Weiteres Cheftrainer des FC Bayern München bleiben. Mehrere Kandidaten werden als neuer Trainer gehandelt - auch Mauricio Pochettino.

München - Die turbulenten Tage beim FC Bayern München scheinen vorerst mal vorbei zu sein. Nach dem 1:5 in Frankfurt wurde es ungemütlich rund um die Säbener Straße. Trainer Niko Kovac musste seinen Stuhl räumen. Der bisherige Co-Trainer Hansi Flick bekam das Vertrauen für die Spiele gegen Piräus und Dortmund ausgesprochen - und hat dies in beeindruckender Manier zurückgezahlt. Mit einem überragenden 4:0-Erfolg über den Rivalen im deutschen Klassiker haben die Bayern ein Ausrufezeichen gesetzt.

Für die Verantwortlichen des FC Bayern gibt es dennoch einiges zu tun. Am Montag, den 11. November, wurde Sportdirektor Hasan Salihamidzic befördert, allerdings erst zur kommenden Saison. Auch wenn Hansi Flick vorübergehend Trainer bleibt, so läuft die Suche nach einem neuen Coach auf Hochtouren. Laut Medienberichten soll es einen Top-Favoriten geben.

FC Bayern München: Für einen Trainer würde der Verein alles tun

Nach der Trennung von Niko Kovac brodelte die Gerüchteküche rund um den FC Bayern München. Etliche Namen wurden an der Säbener Straße gehandelt. Erik ten Hag, ehemaliger Coach von Bayern II, steht bei den Verantwortlichen hoch im Kurs. Doch der Niederländer hat dem Klub mittlerweile abgesagt - vorerst, denn beim Niederländer könnte es zur Kehrtwende kommen. Inzwischen gibt es sogar konkrete Hinweise zu einer Rückkehr von Pep Guardiola.

Auch über Thomas Tuchel wurde - wie schon im Sommer 2018 - spekuliert. Doch der Coach von Paris St. Germain denkt nicht an einen Wechsel und will seinen Vertrag bis 2021 erfüllen. Dazu kommt noch die Posse um Arsene Wenger, in der vor allem die Bayern kein gutes Bild abgaben. Doch wie geht es nun weiter? Bleibt Hansi Flick bis zum Sommer Cheftrainer? In den Medien taucht nun ein Name auf, der mit den Bayern immer mal wieder in Verbindung gebracht wird: Mauricio Pochettino!

FC Bayern: Kommt Mauricio Pochettino? Es gibt einen Haken

Der Argentinier steht aktuell noch bei Tottenham Hotspur unter Vertrag. Bei dem Klub aus dem Norden Londons läuft es in dieser Saison überhaupt nicht rund. Nur Platz 14 in der Liga, dazu die peinliche 2:7-Heimniederlage gegen die Bayern in der Champions League. Eine Trennung spätestens im kommenden Sommer gilt als wahrscheinlich.

Nun berichtet die Sun, dass Pochettino bei den Bayern ganz oben auf der Liste stehen soll. Das Boulevard-Blatt bezieht sich hierbei auf David Ornstein, Reporter bei The Athletic. Eine nicht namentlich genannte Quelle sagte dem Journalisten: „Wenn Pochettino und die Spurs sich trennen, was wahrscheinlich ist, wird Bayern alles tun, um ihn zu kriegen.“ In Pochettinos Vertrag ist eine Entschädigung von 25,5 Millionen Pfund verankert. Laut Football Insider würden die Bayern vor dieser Summe nicht zurückschrecken.

Da aber auch andere große Klubs wie Real Madrid oder Manchester United hinter dem gefragten Trainer her seien, sei Pochettino für die Bayern eine schwierige Option.

Wäre Mauricio Pochettino der richtige Trainer für den FC Bayern München?

Die Konkurrenz aus England und Spanien erschwert das ganze Vorhaben der Bayern natürlich erheblich. Doch das ist nicht der einzige Haken an der Geschichte. Die Verantwortlichen des Klubs haben immer wieder betont, dass sie einen deutschsprachigen Trainer verpflichten wollen.

Diese Sprache beherrscht der Argentinier nicht. Zudem hätten die FCB-Bosse Bedenken, da Mauricio Pochettino sein spanisch sprechendes Trainerteam mitbringt und es damit zu einem „Klub innerhalb des Klubs“ komme, so David Ornstein.

