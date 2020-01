Ehemaliger DFB-Star mit kuriosem TV-Auftritt - eigentlich macht er das nur „unter der Dusche“

Max Kruse trat an Silvester im türkischen Fernsehen auf - als Sänger! Dabei überzeugte er nicht unbedingt, die Lacher hatte er dennoch auf seiner Seite.

Max Kruse spielt mittlerweile bei Fenerbahce Istanbul in der Türkei.

Der ehemalige deutsche Nationalspieler hatte an Silvester einen TV-Auftritt.

Max Kruse trällerte bei der türkischen Version von „The Voice“ ein Liedchen - und hatte die Lacher auf seiner Seite.

Istanbul - Dass Fußballer manchmal zu Schauspielern werden, ist nicht unbedingt ungewöhnlich. Eines der bekanntesten Beispiele ist wohl Eric Cantona, der nach seiner Karriere als Weltklasse-Mittelfeldspieler bei Manchester United in verschiedene Rollen schlüpfte und seitdem überwiegend auf der Leinwand zu sehen ist.

Auch Bayern-Star Jerome Boateng war schon im Kino zu sehen. Jüngst sorgte der ehemalige Dortmunder Roman Weidenfeller mit seinem Auftritt im ZDF-„Traumschiff“ für Schlagzeilen. Und natürlich: Manch ein Fußballer wird auch auf dem Feld zum Schauspieler, wenn er sich nach einem vermeintlichen Foulspiel übertrieben auf dem Rasen wälzt. Ein in dieser Hinsicht überzeugendes Talent wird immer wieder Spielern aus Brasilien oder Italien nachgesagt.

Max Kruse: Fenerbahce-Star singt bei der türkischen Version von „The Voice“

Fußball und Film - das scheint also zu passen. Aber Fußball und Musik? Der ehemalige Bundesliga-Star Max Kruse führte nun in der Türkei beides zusammen. Gut gelaunt trällerte er in der türkischen Version von „The Voice“ den Dean-Martin-Hit „Sway“.

Die Juroren verdrehten da schon einmal die Augen, denn Kruse, stilecht mit blondem Haarschopf und feinster Abend-Garderobe, erwies sich bei den Tönen nicht ganz so treffsicher wie auf dem Fußballplatz.

Max Kruse'nin, O Ses Türkiye performansı.



Nasıl buldunuz? pic.twitter.com/sWGHMPIvLB — Tek Yol FENER (@TekYolFener) December 31, 2019

Der ehemalige deutsche Nationalspieler nahm am Silvesterabend beim Promi-Special von „The Voice“ teil. Der ehemalige Bremer ließ die Zuschauer wissen: „Ich singe viel unter der Dusche, aber es ist das erste Mal, dass Leute zuschauen.“ Eines muss man Kruse lassen - Humor hat er! Und auch die Fans reagierten auf lustige Art und Weise.

Max Kruse singt im türkischen TV - Fans feiern ehemaligen deutschen Nationalspieler

Das Portal „FUMS“ hatte das Video auf seinem Facebook-Account geteilt. Lustige Reaktionen? Bitteschön: „Und das mit Hose“, schreibt ein Nutzer. „Da sieht man mal, was gute Vorsätze bewirken können!“ Damit spielt er natürlich auf das Schmuddel-Video von Kruse an, das einst die Gemüter erregte (dieses Wortspiel musste an der Stelle erlaubt sein).

Ein anderer Fan meint: „Der hat wirklich Eier! Genau die fehlen uns jetzt in Bremen!“ Bei Kruses Ex-Klub läuft es derzeit alles andere als rund. In Dortmund freut man sich dagegen auf einen Neuzugang, der ebenfalls - mehr oder weniger - musikalisches Talent hat: Erling Haaland versuchte sich einst als Rapper - mit Erfolg? Urteilen Sie selbst.

Aktuell befindet sich die Fußball-Bundesliga allerdings noch in der Winterpause. Und die nutzen die Stars auch für Urlaub - unter anderem Jerome Boateng. Er verbrachte den Silvesterabend in Dubai. Mit dabei: Seine neue Freundin?

Einst war Kruse auch beim FC Bayern im Gespräch. Dort ist Oliver Kahn nun offiziell zurück - arbeitet er vielleicht gleich an einem Transfer mit?

akl