Nach Homophobie-Wirbel: Bayern-Fans mit deutlicher „Werte“-Ansage an eigenen Spieler

Von: Jannek Ringen

Bei der 1:3-Niederlage des FC Bayern gegen RB Leipzig sorgte nicht nur die Leistung für Aufregung. Für einen Spieler gab es eine Ansage der Fans.

München – Am Wochenende verspielte der FC Bayern die Chance, am letzten Spieltag die Meisterschaft noch in der eigenen Hand zu haben. Die 1:3-Niederlage gegen Leipzig sorgte für Entsetzen beim Rekordmeister und seinen Fans. Diese hatten außerdem noch eine ganz spezielle Botschaft für einen ihrer Spieler.

Noussair Mazraoui Geboren: 14. November 1997 (Alter 25 Jahre), Leiderdorp, Niederlande Bisherige Vereine: Ajax Amsterdam, FC Bayern München Marktwert: 28 Millionen Euro (transfermarkt.de)

Hintergrund: Spieler verweigern Teilnahme an Diversity-Spieltag

Hintergrund für die Aufregung der Bayern-Fans war ein Spieltag in der Ligue 1. Die Liga rief am 35. Spieltag zum Spieltag gegen Homophobie auf und die Trikots der Spieler zierten unter anderem Nummern in Regenbogenfarben. Dies kam nicht bei allen Profis im französischen Oberhaus gut an.

Mehrere Spieler vom FC Toulouse erklärten ihrem Verein, dass sie an diesem Spieltag nicht auflaufen wollten. Unter ihnen befand sich auch Verteidiger Zakaria Aboukhlal, der seine Nicht-Teilnahme auf Social Media begründete und Zuspruch von einem Spieler des FC Bayern bekam.

Klare Ansage der Fans für Noussair Mazraoui. © IMAGO / Eibner; IMAGO / Revierfoto

Mazraoui solidarisiert sich mit Aboukhlal

Noussair Mazraoui, Verteidiger beim FC Bayern, stand Aboukhlal bei. Unter seinem Instagram-Post kommentierte der Marokkaner „Gott segne dich Bruder“. Neben ihm kommentierte auch Chelsea-Profi Hakim Ziyech das Bild.

Der Kommentar von Mazraoui sorgte im Umfeld des Rekordmeisters für wenig Begeisterung. Deshalb musste der Profi, der im Sommer von Ajax Amsterdam nach München kam, mit dem direkten Feedback leben. Und das gab ihm die Münchner Fanszene im Spiel gegen RB Leipzig.

„Respektiere unsere Werte“ – klares Statement in Richtung Mazraoui

„Alle Farben sind schön. In Toulouse, in München und überall. Respektiere unsere Werte Mazraoui!“, war auf einem Banner der Münchner Südkurve während der Partie zu lesen. Damit machten die Fans ihrem Spieler eine klare Ansage und zeigten ihm, welche Werte der FC Bayern vertritt.

Die Fanszene in München setzt Jahren für Gleichberechtigung von Minderheiten ein. Dass ein Spieler ihres Vereins diese Werte nicht vertritt, wird durch dieses Banner zum Ausdruck gebracht.