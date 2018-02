DFL verweigert vorerst Kind Übernahme von Hannover 96 - klagt er jetzt?

Präsident Martin Kind wird Hannover 96 wohl vorerst nicht übernehmen dürfen, die Deutsche Fußball-Liga (DFL) soll einen entsprechenden Antrag abgelehnt haben.

Präsident Martin Kind (73) ist mit seinen Übernahmeplänen der Mehrheitsanteile bei Hannover 96 offenbar vorerst gescheitert. Dies berichten der Tagesspiegel und die Bild-Zeitung übereinstimmend. Eine offizielle Verkündung seitens der Deutschen Fußball Liga (DFL) steht noch aus. Kind hatte im Falle eines Scheiterns angekündigt, gegen die Entscheidung klagen zu wollen.

Laut der Berichte lehnt die DFL den Antrag des Unternehmers auf eine Ausnahmegenehmigung von der 50+1-Regel ab. Diese besagt, dass ein Investor die Mehrheit an einem Verein halten darf, wenn er diesen mehr als 20 Jahre "ununterbrochen" und "erheblich" gefördert hat. Die Aufwendungen Kinds sollen letztlich nicht hoch genug gewesen sein, heißt es in den Medienberichten.

Eine Beschwerde gegen die in Deutschland geltende 50+1-Regel hatte Hasan Ismaik, der Hauptgesellschafter des in die Regionalliga gestürzten TSV 1860 München, im Sommer 2017 beim Bundeskartellamt eingereicht. Ein Verfahren läuft aber noch nicht. Es sei noch nicht einmal entschieden worden, „ob und gegebenenfalls in welcher Form wir dieser Beschwerde nachgehen werden“, hieß es Anfang Januar seitens eines Sprechers, wie tz.de* berichtete.

Laut Bild könnte das Präsidium der DFL aber am Montag eine Statutenänderung beschließen, die Kind womöglich doch noch eine Chance auf die Übernahme eröffnen würde. Als erster Privatmann der Bundesliga-Geschichte hatte Dietmar Hopp im Februar 2015 die Stimmenmehrheit bei 1899 Hoffenheim übernommen.

SID mit fw

