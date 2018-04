Medienbericht: Schalke 04 verpflichtet Salif Sané von Hannover 96

Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 steht laut einem Medienbericht unmittelbar vor der Verpflichtung von Salif Sané von Hannover 96.

Hannover - Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 steht nach Informationen der „Bild-Zeitung“ unmittelbar vor der Verpflichtung von Salif Sané von Hannover 96. Der Transfer sei praktisch perfekt, schrieb das Blatt in seiner Donnerstagsausgabe. Sané hatte am Vortag angekündigt, Hannover zum Saisonende zu verlassen. Der 27-Jährige macht von einer Ausstiegsklausel in seinem Vertrag Gebrauch, wie der niedersächsische Fußball-Bundesligist am Mittwoch mitgeteilt hatte. Er soll für 8 Millionen Euro nach Gelsenkirchen wechseln.

Sané wendet sich in Video an 96-Fans

Sané, der im Juli 2013 vom französischen Club AS Nancy nach Hannover gewechselt war, hatte sich in einem Video an die 96-Fans gewandt. „Mein großes Ziel ist es, noch einmal Champions League zu spielen. Die Möglichkeit dazu habe ich nächstes Jahr“, sagte er. „Ich werde viele Momente, vor allem den Aufstieg im letzten Jahr, nie vergessen.“

Sané bestritt bislang 95 Erstligaspiele für Hannover und erzielte neun Tore. In der zweiten Liga kam er 28-mal für 96 zum Einsatz. Im Sommer will er mit der senegalesischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Russland antreten.

